Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz

Bitlis'in Ahlat ilçesinde büyükelçiler ile akşam yemeği programında konuşan Erdoğan, Taliban liderlerinden gelen mesajlara 'ihtiyatlı bir iyimserlikle' yaklaşıldığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir.

Afganistan'da halkın güvenliği için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normale dönmesi de gerekiyor. Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz.

"Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir."