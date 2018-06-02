Erdoğan Taksim'de; camiyi inceledi yıkılan AKM'ye yürüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı’na gelerek Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarını inceledi.

Gece saatlerinde Taksim’e gelerek yapımı devam eden cami inşaatında bir süre incelemelerde bulunan ve AKM’ye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Bir vatandaşa AKP rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Taksim Meydanı’ndaki yürüyüşü sırasında yanına yaklaşan bir vatandaş, kendisine AK Parti Rozeti takmasını istedi. Erdoğan’da yanındaki görevlilere dönerek AKP rozeti istedi. Kısa sürede bulunan AKP rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi. Erdoğan’ın vatandaşa rozetini takmasının ardından ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Daha sonra Erdoğan, AKM inşaat alanına gelerek bir süre içeride incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, AKM ziyaretinin ardından Taksim’den ayrıldı.