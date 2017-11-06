Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımının 2019'da biteceğini belirterek, "Sözünü aldım, yeni AKM'miz 2019'un ilk çeyreğinde bitecek" dedi.

Taksim'in araç trafiğine kapatılacağını da söyleyen Erdoğan, "Taksim'de artık araç trafiği görmeyeceksiniz; tamamen yayalaştırılacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'dekine benzer bir uygulamanın Ankara'da da yapılacağını ifade ederek "Bunun yanında yeni bazı adımlar Ankara'da atılacak. Orada da yeni meydanlara kavuşacağız. Bunu kısa zamanda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Yeni AKM Projesi tanıtımında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"2019'un ilk çeyreğinde inşallah, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi ve İstanbulumuz için ülkemiz için yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir. Sevgili dostlar, gerek mimarımız Murat Bey, gerekse diğer arkadaşlarımız Atatürk Kültür Merkezi'ndeki değişim sürecini yakından takip etti. İlk gündeme geldiği 1930'larda başlayan macerası, ancak 1969 yılında sonuçlanabilmiştir. Açılışının üzerinden bir yıl geçtikten sonra da bu sefer yangın nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kaldı. 1977 yılındaki açılışının ardından depreme dayanıksız olduğunun ortaya çıkmasına kadar verdiği hizmet önemlidir. 2007 yılından bu yana yapılan incelemeler, bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir.

Bilimsel verilere rağmen yıkımına karşı yürütülen direnişin ideolojik saplantılardan kaynaklandığını biliyoruz. Protestolar, davalar, kampanyalar ve onca kavga gürültünün ardından nihayet bilimin, mantığın yoluna girilmiştir. Bugün tanıtımı yapılacak projeyle Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden inşa süreci başlamış bulunuyor. Türkiye, 10 yıl önce yapması gereken işe ancak bugün başlayabiliyor. Çok üzgünüm, bu işi çoktan bitirmiş olabilirdik. Şimdi ben, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Ülkemizin kaybettiği bu 10 yılın hesabını kim verecek? Bu engellemeyi yapanların sırtlarında yumurta küfesi yok, kaybettikleri hiçbir şey. Bu zihniyet bizim karşımıza her alanda çıkıyor. Ülkemizde taş üstüne taş koydurmamayı maharet sanan, sistemin tüm açıklarını kullanan ve dışarıdan destek alan adeta kurumsallaşmış bir lobi bulunuyor.

İstanbul'da inşa ettiğimiz yeni havalimanı ve diğer işlerimizle uğraşan güçlerle Irak ve Suriye'deki operasyonlarımızı engellemeye çalışan güçler aynıdır. Bedeli milyonlarca insanın hayatına mal olan alçakça bir oyun her gün yeniden sergilenmektedir. AKM'nin yeniden inşası konusunda da sabırlı ve kararlı bir duruş sergiledik. Dikleşmedik, ama dik durduk. Ötekiler gibi ahlakı ve hukuku bir kenara bırakmadan, edeplerimizden taviz vermeden hamd olsun bu günlere geldik. Daha işlevsel ve daha modern bir şekilde inşa edilecek bu projeden, yıllardır karşı çıkanların da yararlanacağını biliyorum. Fakat, onların yanlış yolda gidiyor olmaları bizi doğru işler yapmaktan alıkoyamazdı. Alıkoyamadı. Nitekim benzer görüntülere Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne birçok projede şahit olduk.

"Yeni AKM 2019'un ilk çeyreğinde bitirilecek"

Biz "Kıymetini balık bilmezse halik bilir" anlayışıyla hareket ediyoruz. Milletimizin yapılanları ve bunları inşa edenleri olduğu gibi engel olanları da gördüğüne inanıyoruz. Şimdi AKM, inşallah 2019'un ilk çeyreğinde bitirilecek. Murat Bey'den sözünü aldık. Zaten merdivenlerine varıncaya kadar her şeyi sundular. Beraberce, bakanımla birlikte şu uygundur, şu değildir, şimdiden tüm hazırlıklarını yaptık. Adım adım bunları takip ettik. Çünkü eğer işimize sahip çıkmazsak bunun sonucunu yakalaması mümkün değildir. Bu adeta bir süreç.

"Taksim tamamen yayalaştırılacak"

Taksim meydanında inşallah araçları da görmeyeceğiz. Gümüşsuyu'ndan geliş ve araçlar yerin altından Mete Caddesi'nden Taşkışla'ya doğru devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araç trafiği görmeyeceksiniz. Aynı şekilde Marmara Oteli'nin önünde de bir araç görmeyeceksiniz. Tamamen yayalaştırılacak. Yeni peyzaj düzenlemeleri ile birlikte meydana farklı bir zenginlik gelecek. Bayrağımızın o ekrana yayılışını gördünüz. Şimdi 2 bin 500 kişi içeride programları izleyecek ama bunun dışında da, dışarıda dev ekranlarda halkımız icabında çimlerin üzerinde veya ayakta oraları izleme imkanı bulacak. Dünyada gelişmiş ülkeler meydanlarıyla meşhur. Hepsinin kendine has dev ekranları. Bizim maalesef bu tür meydanlarımız hep yok edildi, yok oldu. Taksim inşallah yeniden o özelliğine kavuşacak.

"Ankara'da bazı yeni adımlar atılacak"

Bunun yanında yeni bazı adımlar Ankara'da atılacak. Orada da yeni meydanlara kavuşacağız. Bunu kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Tabii ki proje üretemeyenlerin, icraat ortaya koyamayanların millete hakaret eden tavırları, içinde bulundukları çaresizliğin ifadesidir. Halbuki çalışsalar, dirsek çürütseler, kendi küçük dünyalarından kafalarını kaldırıp milletin ulaştığı seviyeyi görseler tüm sorunlar çözülecek. Bunun yerine sen, ben, bizim oğlan mantığıyla hareket ederek "küçük olsun, benim olsun" mantığıyla hareket ettikleri sürece milletimiz onları yedek kulübesinde tutmayı sürdürecektir.

Şu acı gerçeği görmek zorundayız. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra muasırlaşma konusunda kati bir tercih ortaya konmuştur. Ama bunun altı doldurulamadı. Türkiye, taklit seviyesinin bile altında bir kültür üretimine mahkum olmuştur. Ağızlarını her açtıklarında modernlikten, çağdaşlıktan söz edenlere soralım bakalım dünya çapında hangi eserleri ortaya koyabilmişler. Örneğin dünya çapında bir opera sanatçısı, bir aktör, bir gitarist çıkaramamışsak, bir telefon markası, bir otomobil markası çıkaramamışsak bu da aynıdır. Aslında hedef doğruydu, ama yöntemler yanlış olunca neticeye ulaşılamadı. Bugün biz de cumhuriyetimizin ilk yıllarında ortaya konmuş muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini doğru buluyor ve ona sahip çıkıyoruz. Sadece daha farklı yöntemler kullanıyoruz."