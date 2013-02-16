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Erdoğan Taksim Camisi'ni fazla 'modern' buldu, mimar revizyona gitti

Başbakan Erdoğan 7 katı zemin altında, 17 bin metrekare kapalı alanı içeren Taksim Camisi projesini "fazla modern" buldu

16 Şubat 2013 14:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taksim Meydanı'na yapılacak camiyi fazla "modern" bulmasının ardından, projenin mimarı Ahmet Vefik Alp "Revizyon üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Taksim Cami Projesi yapılan bütün eleştirilere rağmen devam ediyor.

Bölgede, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen işyerlerine tahliye tebligatları ulaşmaya başladı.

Taksim Maksemi'nin (Tarihi Su Deposu) arkasındaki otopark da işletmeye kapatıldı.

Başbakan 'Taksim Cumhuriyet Camii & Dinler Müzesi" projesini fazla modern buldu. Bunun üzerine projenin mimarı Prof. Ahmet Vefik Alp projeyle ilgili revizyon çalışmasına başladı.


'Hoşunuza gitmediyse hemen değiştirelim'


Akşam gazetesinin haberine göre, Başbakan Erdoğan 7 katı zemin altında, 17 bin metrekare kapalı alanı içeren projeyi "fazla modern" buldu.

Bunun üzerine Taksim Cami Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emekli Tuğgeneral Mehdi Sungur, Başbakan'a hitaben bir mektup gönderdi. İstenirse Ahmet Vefik Alp'in eser üzerinde değişiklikler yapabileceğini söyledi. Proje üzerinde çalışmaya başlayan Alp'in yeni "yorumunun" yaklaşık bir ay sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.


Esnaf tahliye ediliyor


Vakfın Genel Sekreteri Mustafa İmamoğlu, projeye ilgili şu bilgileri verdi:

"Hukuksal ve teknik herhangi bir engel yok. Projemiz Sayın Başbakanımızın önünde. Caminin yapılacağı bölgedeki istimlak çalışmaları sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kiraya verilen dükkanlara boşaltılması için tebligatlar gönderildi. Orada bir otopark vardı o da kapatıldı. Gelişmeleri bekliyoruz."


Diyanet'in de itirazları var


Projenin mimarı Ahmet Vefik Alp, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez'le görüştüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sayın Görmez'in minarenin bitimindeki hilaller ve serbest çubukların dağılımı konusunda önerileri oldu. Orada 4 küçük hilal halifeleri, büyük hilal ise İslam dini ve kültürünü simgeliyordu. Sayın Görmez minare bitişinin daha toplu tasarlanması noktasında görüşünü ifade etti. Bu değişikliklerin yanı sıra eserin klasik cami kopyası olmayan ancak içinde klasik Osmanlı cami mimarisinden yorumlar barındıran revizyonlar üzerinde çalışmalarımız sürüyor."

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