Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud'u kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud'u, 30 Eylül Cuma günü kabul edecek.

29-30 Eylül tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek Muhammed bin Nayif'in, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi de öngörülüyor.