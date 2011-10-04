Erdoğan: Suriye’ye fazla seyirci kalamayız

T24 - Başbakan Erdoğan, Hatay’daki Suriyelilerin bulunduğu kampa yacağı ziyaretin ardından yol haritasını belirleyeceklerini belirterek, “Çok daha fazla seyirci kalamayız” dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Motlanthe’le yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerini sorularını yanıtladı.



Başbakan Erdoğan, Suriye’deki olaylarla ilgili bir soru üzerine, bu hafta sonu veya gelecek hafta Hatay'daki kampı ziyaret edeceğini söyledi.



Erdoğan, ''Zira Suriye'deki gelişmelere çok daha fazla seyirci kalamayız. Mağdur, mazlum, savunmasız insanlara karşı burada ciddi ölümler var. Bunlar 'devam etsin' diyemeyiz.



Ziyaretten sonra yaptırımlarla ilgili yol haritamızı hazırlayacağız.”









