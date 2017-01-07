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BBC Türkçe

Erdoğan: Suriyeli ve Iraklıların bir kısmını vatandaşlığa alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların bir kısmına vatandaşlık verileceğini söyledi. Erdoğan, "Bunlardan istifade edelim" dedi.

07 Ocak 2017 00:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki kamplarda bulunan Suriyeli ve Iraklıların bir kısmına vatandaşlık verileceğini söyledi.

Şanlıurfa'da düzenlenen bir toplu açılış törenine katılan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında...Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız" dedi.

Suriyeli ve Iraklılar içinde çok iyi yetişmiş insanların; mühendislerin, avukatların ve doktorların bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında da Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilebileceğini ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söylemişti.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nden Doç. Dr. Murat Erdoğan, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Üç milyon insanı böyle bir anda vatandaşlığa almak? Dünyada bunun bir örneği daha yok" demişti.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden İbrahim Kavlak da mevcut yasaların Suriyelilere vatandaşlık verilmesine imkân tanımadığını belirtmişti.

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