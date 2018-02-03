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Erdoğan: Suriyeli vatandaşlar için kalıcı konutlar kuracağız

AFAD'a göre Türkiye'de toplam 3 milyon 466 bin 263 Suriyeli bulunuyor

03 Şubat 2018 09:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli için hayata geçirilecek yeni projeyi milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda açıkladı. Suriye'deki savantaş kaçarak Türkiye'ye gelenler için "Hem kendi bölgemizde hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar kuracağız" diyen Erdoğan, " Burada yaşayan Suriyeli vatandaşları da yeni oluşturacağımız kalıcı konutlara yerleştireceğiz" diye konuştu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre toplantıda bir milletvekili, geçen günlerde konteyner kentlere gittiğini anlatarak kış aylarının da gelmesiyle birlikte konteyner kentlerin Suriyeli mülteciler için yeterli olmadığını söyledi. Milletvekilinin, Suriyeli mülteciler için sosyal konut yapılmasını önermesi üzerine Erdoğan, “Biz sosyal konutların da ötesinde bir proje planlıyoruz” dedi. 

Bölgede güvenli alanların oluşturulmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi, “Güvenli alanlar oluştuğunda çadır kentleri artık kurmayacağız. Hem kendi bölgemizde hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar kuracağız. Burada yaşayan Suriyeli vatandaşları da yeni oluşturacağımız kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Artık evlerde yaşayacaklar” sözleriyle anlattı. 

Kalıcı konut atılmış bir adım


Erdoğan bu projeyle 3.5 milyon Suriyeli mültecinin bir an önce kendi topraklarında yaşaması için de adım atılmış olacağını söyledi. 

Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayı da hatırlatan Erdoğan, Avrupa’nın mültecilerle ilgili Türkiye’ye verdiği yardım sözünü tutmadığını söyledi. Erdoğan, “Ne olursa olsan yardımlara devam edeceğiz” dedi. 

AFAD’ın 29 Ocak’ta güncellediği verilere göre; Türkiye’de 10 ilde kurulan 21 çadır ve konteyner kentte, yaklaşık 240 bin Suriyeli barınırken, Türkiye’de toplam 3 milyon 466 bin 263 Suriyeli bulunuyor.

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