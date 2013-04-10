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Erdoğan: Suriyeli PKK'lılar büyük ölçüde Suriye'ye çekildi

Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin soruları yanıtlarken, Türkiye'de bulunan Suriyeli PKK'lıların büyük ölçüde sınır dışına çekildiğini açıkladı

10 Nisan 2013 13:01

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli PKK'lıların büyük ölçüde Suriye'ye çekildiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan Kırgızistan ve Moğolistan'ı kapsayan seyahatinin ilk ayağı olan Bişkeke yolunada uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin soruları yanıtlarken, Türkiye'de bulunan Suriyeli PKK'lıların büyük ölçüde sınır dışına çekildiğini açıkladı.

Erdoğan, "Ufak tefek sıkıntılar oldu ama süreç iyi ilerliyor. Suriyeli PKK'lılar büyük ölçüde çekildi ve Suriye'ye gittiler. Büyükşehir ziyaretim var. Diyarbakır, Van ve Urfa'ya da gideceğim" dedi.

Çözüm sürecine genel olarak desteğin yüzde 58 olduğunu söyleyen Erdoğan, "Akdeniz'de iyi, Karadeniz ve Ege'de düşük. Karadeniz'de 43/43, Ege'de biraz sorun var. CHP ve MHP faktörlerinden başka bir şey yok. Aynı şeyi referandumda yaşadık" diye konuştu.

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