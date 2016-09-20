Erdoğan: Suriye'deki geçiş hükümetinde Esad olmamalı

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a yaptığı açıklamada, Suriye'deki geçiş hükümetinde Esad'ın olmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda "ABD bir teröristi barındırmamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Gülen terörist örgüt elebaşı olmaktan dolayı iade edilmeli ya da sınır dışı edilmeli" diye konuştu.

Erdoğan, Gülen'in faaliyetlerinin dünya çapında yasaklanması gerektiğini de belirtti.

Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili soruya Erdoğan şu cevabı verdi:

"Türkiye, AB üyelik süreciyle ilgili sözlerini tuttu. Bu iki yönlü bir durum ve ABD de sözlerini yerine getirmeli. Biz bu süreci sona erdirmedik. AB'nin bu süreçle ilgili dürüst olmasını istiyoruz."

AB ve Türkiye arasındaki göçmenlerle ilgili anlaşmayla ilgili olarak da AB'yi eleştiren Erdoğan, "AB taahhütlerini yerine getirmedi" dedi.

Erdoğan ayrıca, OHAL süresinin meclis kararıyla uzatılabileceğini de belirtti.

Erdoğan'ın ilk akşamki programında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşme ve SETA Vakfı tarafından düzenlenen çalışma yemeğine katılım var.

Erdoğan'a New York ziyaretinde; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve milletvekilleri eşlik ediyor.

Yarın, BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılış oturumunda yer alacak Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i ayrı ayrı kabul edeceği aktarılıyor.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap ettikten sonra BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, ardından ABD Başkanı Barack Obama'nın evsahipliğinde yapılacak "Mülteciler" konulu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşeko ile de ayrı ayrı görüşeceği belirtilen Erdoğan, ABD Başkanı Obama ve eşi tarafından heyet başkanları onuruna verilecek resepsiyona da katılacak. Erdoğan: Suriye'deki geçiş hükümetinde Esad olmamalı