Erdoğan: Olimpiyatı kaybetmemize sevinenlere halkımız cevap verecektir

2020 Olimpiyatlarının Tokyo’ya gitmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan, ‘umutsuzluk değil tecrübe’ dedi ve yeni adaylık mesajı verdi. Erdoğan’a, "Oyunların Tokyo’ya verilmesine Türkiye’de sevinenler oldu, ne söyleyeceksiniz?" sorusu da yöneltildi.



Erdoğan Suriye'de yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısında olmak üzere Arjantin'e ziyaret ettik. Bu ziyaretler sırasında yararlı birçok görüşmelerde bulunduk. Görüşmelerimizde Suriye meselesi önemli yer tuttu. Şam rejiminin Suriye halkına yaptığı katliama daha fazla seyirci kalınamayacağını görüştüğümüz lidere bizim de aktarma fırsatı bulduk. Üzerinde durulan konu kimyasal silahlar meselesi. Kimyasal silahların kullanılmasında 400 kadar çocuğun orada öldürülmesi, gerek kadınların, yaşlıların öldürülmesi bir kenara konulacak konu değildir.

Annelik babalık duygusu nedir bunu bilmeyen insanlar bu tür tablolara sağırdır. Gerek ülkemizde gerek dünya genelinde bazı liderler bu tabloya kör ve sağır kalabiliyorsa bu nasip meselesidir. Gelinen noktada, kimyasal silah boyutunu herkes kabul ediyor. Kimler tarafından yapıldığına dair hedef saptırılmaya çalışılıyor.

BM'nin göndermiş olduğu temsilciler orada çok net tespitler yaptılar. Labaratuvar sonuçları çok yakında açıklanacak. Yaşanan olaylarda 106-107 bin insan öldürüldü. Ve bu insanlar önceleri keskin nişancılar tarafından öldürüldü, daha sonra tanklarla toplarla öldürüldü, daha sonra uçaklarla bombardıman edilmeye başladı.

Kimyasal silahlarla bin 600 kişi öldürüldü diğer taraftan 106 bin kişi öldürüldü. Daha sonra birtakım kimseler bizim sessiz kalmamızı bekliyor."



'Çanakkale de bir haçlı seferidir'



"Şu anda Suriye'de 7 milyon insan sığınmacı durumdadır. Kimse kalkıp, "Haçlı Seferleri böyleydi, şöyleydi" demesin. Çanakkale de bir haçlı seferidir. O zaman Suriye'den, Mısır'dan, Balkanlar'dan, Kosova'dan, bizim yanımızda olanlar vardı. O tarihte bu ülkeler hangi duygularla savaştılarsa, bugün bizde aynı duygularla onların yanında olmayı görev telakki ediyoruz."



Olimpiyat adaylığı



Elemelerde ilk kez böyle bir başarı elde edildiğini ve bununla yetinmeyerek çalışmaların süreceğini söyleyen Erdoğan, finalde keybetmenin geleceğe umutla bakılmasına engel olmayacağını tam tersine önemli bir tecrübe teşkil edeceğini söyledi.

Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte spora ve sporcuya yaptığımız yatırımları aralıksız sürdürmeye özen göstereceğiz. Bu yatırımları tek bir organizasyon adına değil geleceğimiz için atıyoruz" şeklinde konuştu.

Olimpiyatların İstanbul’a gelmesi için çalışan ekibe, emeği geçenlere, İstanbul’a oy verenlere teşekkür eden Erdoğan şunları söyledi:



'İstanbul'un potansiyeli dikkate alınmadı'



"Komite tercihini Tokyo’dan yana kullandı. Olimpiyatlar İstanbul’da yapılsaydı hem kent hem Türkiye hem de içinde bulunduğumuz coğrafya çok şeyler kazanacaktı... Olimpiyatların ilk kez halkı Müslüman olan bir ülkede yapılması durumunda, barışa susayan bölgemizde medeniyetler buluşmasını sağlamak mümkün olabilirdi. İstanbul’un bu potansiyelinin yeteri kadar dikkate alınmayışı ya da alınamayışı neticesinde ipi göğüsleyen Tokyo oldu"



'Sevinenler oldu'



Başbakan Erdoğan’a, Anadolu Ajansı muhabiri tarafından, "Oyunların Tokyo’ya verilmesine Türkiye’de sevinenler oldu, ne söyleyeceksiniz?" sorusu sorudu.

“Ben buna cevap vermeyeyim. Vakti geldiğinde halkım en güzel cevabı verecektir” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Böyle bir şeye sevinilmez. Türkiye son ikiye kalmıştır. Ve bizim kaybetmemize üzülen komite üyelerini gördük.

Türkiye 5. kez böyle bir yarışa girdi. Türkiye’nin böyle bir organizasyona evsahipliği yapamayacak olmasını kendileri için önemli görenlerin bunu neden yaptıkları belli. Onlar bunu önemserken, Türkiye birçok uluslararası spor organizayonuna evsahipliği yapmıştır. İzmir, Mersin, Erzurum ve Trabzon bu heyecanları yaşayan kentlerdir. Biz bundan sonrasını ağırlıklı olarak sporcularımızın yetişmesine ayıracağız. Bunun için gerekli adımaları usanmadan atacağız, inanıyorum ki bu işi de başaracağız..."



'Doping yapanın spor hayatı biter'



Erdoğan, doping konusunda da, "Bu Türkiye’ye yönelik bir soru olmamalı. Soru, 'doping konusundaki yaklaşımınız nedir?' şeklinde olmalı. Biz 'dopinge karşı sıfır tolerans' dedik ve çalışmalar başlattık. Kim böyle bir şeye tevessül ederse, bu ülkedeki spor hayatı biter. Buna yönelik kurumsallaşmayı gündeme aldık, adımları attık ve atıyoruz..." şeklinde konuştu