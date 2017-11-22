T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Ruhani ile görüştü

Erdoğan ile İranlı mevkidaşı Ruhani ikili görüşme gerçekleştirdi

22 Kasım 2017 19:29

Soçi'de düzenlenecek Suriye zirvesi için Rusya'da giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Sanatoryum Rus'ta saat 15.50'de başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Soçi'deki üçlü zirvenin gündemi ise Suriye'deki geçiş süreci. Zirvede Suriye'de siyasi çözümün sağlanması için atılacak adımlar, şiddetin azaltılması için alınacak önlemler, terör örgütleriyle mücadele ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi başlıklar ele alınacak.

Başbakan Yıldırım: Önemli bir karar açıklanacak

Öte yandan İstanbul'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, zirvede önemli bir kararın açıklanacağını söyledi.

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanHasan RuhaniVladimir PutinRusyaSuriyeİranTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24