Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Ruhani ile görüştü

Soçi'de düzenlenecek Suriye zirvesi için Rusya'da giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Sanatoryum Rus'ta saat 15.50'de başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Soçi'deki üçlü zirvenin gündemi ise Suriye'deki geçiş süreci. Zirvede Suriye'de siyasi çözümün sağlanması için atılacak adımlar, şiddetin azaltılması için alınacak önlemler, terör örgütleriyle mücadele ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gibi başlıklar ele alınacak.

Başbakan Yıldırım: Önemli bir karar açıklanacak

Öte yandan İstanbul'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, zirvede önemli bir kararın açıklanacağını söyledi.