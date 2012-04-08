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Erdoğan: Suriye yönetimini 10 Nisan'a kadar takip edeceğiz

Başbakan Tayyip Erdoğan, Çin gezisine başlamadan önce Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu

08 Nisan 2012 12:46

Erdoğan, BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan’ın planını kabul edip 10 Nisan’a kadar çatışmaları sonlandırma sözü veren Suriye yönetimini yakından takip ettiklerini belirterek “10 Nisan’a kadar bu süreci sabırla takip edeceğiz. 10 Nisan’dan sonrada atacağımız adımları uygulamaya koyacağız” dedi.

Başbakan Erdoğan, Konya’da düzenlediği basın toplantısında Çin gezisinde Suriye konusunun gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, “Suriye, ziyaretimizin öncelikli konularından bir tanesi. Dışişleri bakanımızın da yanımızda olması zaten bu nedenledir. Orada tabi ki bunu görüşeceğiz” dedi.

Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısının 24 bini bulduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu artarak devam ediyor. Tedbirlerimizi alıyoruz, kapılarımızı kapatmak gibi bir düşüncemiz yok. Ama BM’nin elini daha sıkı tutması lazım. Özellikle de Kofi Annan’ın elini çok ama çok sıkı tutması lazım. 10 Nisan diye bir tarih açıkladı. Bu süreci yakın takibe alması gerekir diye düşünüyorum, inanıyorum. Bizde 10 Nisan’a kadar bu süreci sabırla takip edeceğiz. 10 Nisan’dan sonrada atacağımız adımları uygulamaya koyacağız” dedi.

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