Erdoğan, Suriye sınırında gitti: Afrin, asli sakinlerine teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerinde inceleme yaptı. Sürpriz ziyaret sırasında askeri kamuflaj giyen Erdoğan, operasyona katılan birliklere video konferans ile seslendi. Afrin operasyonunun amacının bölgeyi terör unsurlarından temizlemek olduğunu söyleyen "Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Zeytin Dalı Harekâtı netice alınana dek sürecek. Temizlik sonrası Afrin asli sakinlerine teslim edilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara’dan Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi alan Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler eşlik etti.

Sürpriz ziyaret nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de Başbakan Binali Yıldırım’ı kabulünün de ertelenmiş olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’nde görev yapan askerlere hitap etti.

"Harekât netice alınana dek sürecek"

Sürpriz ziyaret sırasında askeri kamuflaj giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyona katılan birliklere video konferans ile seslendi. Erdoğan, "Amaç bölgeyi terör unsurlarından temizlemek. Türkiye'nin hiç bir ülkenin toprağında gözü yok. Zeytin Dalı Harekâtı netice alınana dek sürecek. Temizlik sonrası Afrin asli sakinlerine teslim edilecek" dedi.