Erdoğan: Suriye için Cenevre süreci konusunda görüşüm değişti

Başbakan Tayyip Erdoğan ABD'deki temaslarına devam ediyor. Erdoğan, gazetecilerin ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinde Suriye konusunda nasıl bir mutabakata varıldığına dair yöneltilen soruya cevap veririken daha önce "ipe un sermek" olarak değerlendirdiği Cenevre konferansı konusunda görüşünün değiştiğini ve geliştiğni açıkladı. Erdoğan "Rusya ve Çin'in de sürece katkı vermesini sağlayacak bir adımın atılması için Cenevre sürecini biraz daha ilerletelim diye bir düşünce söz konusu. Bu duruma yönelik Türkiye olarak bir desteğimiz olabilir. Ama bu sürecin uzaması halinde Esed'e zaman kazandırılmamalı" dedi. Erdoğan, ayrıca "ABD dönüşü yeni planlamam bölge ülkelerini ziyaret etmektir. Başta Rusya olmak üzere bölge ülkeleriyle bu son durumu değerlendirmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Erdoğan Brookings Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Kararı sadece ABD ile Türkiye alamaz'

Erdoğan Suriye konusunda, Tampon bölge kararının yalnızca ABD ve Türkiye arasında alınamayacağını ifade etti.

"Şu anda sadece bizim ülkemizde 300 bine yakın mülteci var. 70 bin civarında da kendi imkanlarıyla yaşayanlar var. Suriye içerisinde de farklı illere göç etmiş çok sayıda Suriye vatandaşı var. Tampon bölge, ABD-Türkiye arasında alınabilecek bir karar değil. Bunun BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi gerekiyor. Konuyla ilgili herhangi bir takvim açıklanırsa biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yaparız. Muhalifler şu anda kara hakimiyetini ellerinde bulunduruyorlar. Ancak hava hakimiyeti Suriye'nin elinde."

Cenevre görüşmelerine ilişkin olarak Erdoğan şunları söyledi:

"Doğrudur, daha önce Cenevre sürecinin ipe un sermek olduğunu söyledim. Görüşüm değişti veya gelişti diyebilirsiniz; ama Rusya ve Çin'in de sürece katkı vermesini sağlayacak bir adımın atılması için Cenevre sürecini biraz daha ilerletelim diye bir düşünce söz konusu. Bu duruma yönelik Türkiye olarak bir desteğimiz olabilir. Ama bu sürecin uzaması halinde Esed'e zaman kazandırılmamalı. ABD dönüşü yeni planlamam bölge ülkelerini ziyaret etmektir. Başta Rusya olmak üzere bölge ülkeleriyle bu son durumu değerlendirmek istiyorum."

'El Fetih ve Hamas uzlaşmadan İsrail-Filistin meselesi konusunda bir netice alınamaz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin konusuna da değinerek, "Filistin meselesi, Osmanlı'nın yıkılmasının ardından ortaya çıkmış meseledir. Bu boyutuyla Filistin meselesi yeni Türkiye'yi de çok yakından ilgilendirmektedir. Yani 'size ne' diyenlere aslında cevap burada yatmaktadır" dedi.

"Biz Filistin meselesine iç mesele hassasiyeti içerisinde yaklaşıyoruz. El Fetih ve Hamas uzlaşmadan İsrail-Filistin meselesi konusunda bir netice alınamaz. Hamas sürece katılırsa İsrail'le yapıalcak görüşmelerin süratle sonuçlanacağını düşünüyorum."

Başbakan Erdoğan, "Son 10.5 yıl Türkiye'de demokrasinin özellikle de millet egemenliğinin güç kazandığı, ileri standartlara kavuştuğu, geri dönülemez kazanımlar elde edildiği bir dönem oldu" diye konuştu.