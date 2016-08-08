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Dünya

Erdoğan: Suriye barış sürecinde Rusya en önemli oyuncu

Erdoğan, Putin ile görüşme öncesi Rus haber ajansı Tass'a konuştu

08 Ağustos 2016 22:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesi Rus haber ajansı Tass'a konuştu. Erdoğan, "Suriye'deki barış sürecinde Rusya'nın en önemli oyuncu olduğunu" söyledi.

Erdoğan, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine ilişkin olarak en hızlı tepkiyi Putin'in verdiğini söylerken "Bundan memnunum" dedi.

Erdoğan'ın tarihi zirve öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:

Kırım Tatarları konusunda Rusya ve Türkiye'nin görüş ayırlığı sürüyor. Suriye barış sürecinde Rusya en önemli oyuncu.

Ankara, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası konusunda Rusya iş birliğinin hemen başlamasını istiyor.

Putin'in darbe girişimi sırasında en hızlı şekilde Türkiye'ye destek vermesinden memnunum.

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