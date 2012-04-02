Erdoğan: Şurada Başbakanınız konuşuyor!..

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı bir törende konuştuğu sırada ayağa kalkarak konuşmasını bölen iki genç kadına, "Özel birşeyin varsa toplantının sonunda gelir bunları sorarsın. Ama şurada Başbakanınız konuşuyor önce bunu bir dinle" diye tepki gösterdi.

Başbakan Erdoğan, kürsüde konuşmaya başladığı sırada salonda bulunan iki genç kız ayağa kalkarak konuşmaya başlayınca polisler tarafından salondan çıkarılmak istendi. Başbakan Erdoğan, polislere "Polis arkadaşım neden çıkarıyorsun dışarı?" diyerek iki genç kızın salonda kalmalarını istedi.

Başbakan Erdoğan konuşmasına devam ederken aynı olduğu tahmin edilen iki genç kız ayağa kalkarak tekrar konuşmaya başladı. Başbakan Erdoğan, "Bak... Böyle, bu tür oturumlarda önce nezaketi öğreneceksin kardeşim. Otur bakalım yerine. 3 bin kişinin olduğu salonda bu maalesef nezaketsizliktir. Böyle birşey olmaz. Burada bir defa dinlemesini bileceksin. Özel birşeyin varsa toplantının sonunda gelir bunları sorarsın. Bakanımıza ve herkese sorarsın. Ama şurada Başbakan'ınız konuşuyor önce bunu bir dinle. Burada 2 bin 817 kişiye iş veriliyor" diye konuştu. Bunun üzerine iki genç kız polis tarafından salondan çıkartıldı ve Başbakan Erdoğan konuşmasına devam etti.