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BBC Türkçe

Erdoğan: Suni bir kur yükselişiyle karşı karşıyayız

Beştepe'de muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı, döviz spekülasyonu ile Türkiye ekonomisinin çökertilmeye çalışıldığını söyledi. Erdoğan, Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı değer kaybı ile ilgili olarak ise "Suni bir kur yükselişiyle karşı karşıyayız

07 Aralık 2016 19:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz spekülasyonu ile Türkiye ekonomisinin çökertilmeye çalışıldığını söyledi.

Beştepe'de muhtarlara hitap eden Erdoğan; ekonomide bazı sıkıntıların görüldüğünü, hükümetin gerekli önlemleri aldığını ancak kurun yükselişinin ardında ciddi bir ekonomik sebebin bulunmadığını belirtti.

Erdoğan bu durum ile ilgili olarak "Suni bir kur yükselişiyle karşı karşıyayız" dedi.

ABD'de Donald Trump'ın ülkenin 45. başkanı seçilmesinin ardından Dolar gün geçtikçe gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanıyor.

Dolar/TL kuru, iç siyasette yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Cuma günü 3,60 seviyelerine çıkarak rekor kırmıştı.

'Dolarlarınızı bozdurun, altına, Türk Lirası'na çevirin' demişti.

Erdoğan bugünkü konuşmasında Türk Lirası'na geçiş çağrısına yoğun ilgi gösterildiğini ve bunun bir görev olduğunu ekledi:

"Milletimizi bu konuda yardıma çağırdık, yastığınızın altındaki dövizleri TL'ye ya da altına çevirin dedik, bizi döviz baskısına almaya çalışanlara böyle cevap verelim dedik. Vatandaşımız TL'ye yöneldi, dövizini TL'ye çevirdi, milletime teşekkür ediyorum, bu konudaki kararlılığın devam edeceğine inanıyorum. Bu ülkeyi bu halkı seviyorsan sen de liraya geçeceksin. Ben de bizzat dövizle kira alanları arıyorum, kendime bunu görev telakki ettim."

Erdoğan ayrıca, "Bu milleti faiz lobisine mahkum etmeyeceğiz dedik, hangi şartlarda olursa olsun bu mücadeleyi vereceğiz. Biz bu milleti faiz lobisine hangi şartta olursa olsun mahkum etmeyiz. Döviz baskısına karşı paramıza sahip çıkacağız ve TL'yi değerlendireceğiz, bunu başarmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta ciddi hamleler yaptığı, Meclis'te cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili yeni adımların arifesinde bulunduğu, Avrupa Birliği ile ilgili önemli kararlar almak üzere olduğu şu günlerde ekonomi silahını bir kez daha bize doğrulttular" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu durumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyayı hala 1918 şartlarında yönetmeye çalışanlar, bırakın haklarımızı vermeyi, elimizdekileri de almanın derdindeler. Şu andaki oyun budur. Unuttukları bir şey var, Türkiye, 1918'in Türkiye'si değildir, bunu da böyle bilelim."

Erdoğan ayrıca dış ticarette yerel para birimleriyle ticaretin başlayacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın Almanya'da alıkonulmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Almanya'da pasaportu çalınan TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, Alman polisi tarafından havalimanındaki karakolda 45 dakika alıkonularak kötü muameleye maruz kaldığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlar toplantısında bu duruma olan tepkisini, "Meclis Başkan Yardımcımıza Almanya geçiş izni vermedi, sen bunu nasıl yaparsın? Gereği yapılmadığı sürece Türkiye buna misliyle mukabele eder" diyerek gösterdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da, Bahçekapılı'nın Almanya'da havalimanında alıkonulmasını kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Bu muameleden dolayı Alman makamlarını kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Meclisin tüm üyeleri, hele hele Başkanlık Divanı temsilcileri tüm Meclisi ve Türkiye'yi temsil etmektedir. Zorla alıkonulmalarını ve bir milletvekilinin dışarıda görmesi gereken diplomatik nezaketten mahrum bırakılmasını kabul edilebilir bulmuyoruz" diye konuştu.

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