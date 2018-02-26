Erdoğan: Süleyman Soylu'nun istifası söz konusu değildir; bunlar trol ahlaksızlığıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'daki "helallik" açıklamarına ilişkin olarak "Bu konuda söylenenler bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri bakanımız ile ben dün akşam görüştüm. Bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki hiçbir şey söz konusu değildir. Arkadaşımızın (Süleyman Soylu) istifiası söz konusu değildir. Bunlar trol ahlaksızlığıdır" dedi.

Eski PYD Başkanı Salih Müslim'in Prag'da yakalanmasına ilişkin olarak da Erdoğan "Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Cezayir ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Cezayir'le ilişkilerimizi askeri, savunma sanayi ve kültürel alanda güçlendirmek istiyoruz. Hem ikili münasebetlerimizi hem de bölgesel konuları ele alacağız.

- Cezayir'in ardından Moritanya'ya geçeceğim, uzun zamandır bu ziyareti yapmayı çok arzuladım ama şimdi gerçekleştiriyoruz. Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacaktır. Ardından ise Senegal'in başkenti Dakar'a bir ziyarette bulunacağım.

-3. ziyaret Senegal ile mükemmel ilişkilerimizin nişanesi olacaktır.

- Son ayağında ise Mali'ye geçeceğim. Bu da Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacaktır. 14. yüzyıla dayanan tarihi bağları canlandıracağına inanıyorum.

- İç sorunlarımızla uğraşmaktan diğer kıtalara açılma fırsatı bulamadık. Son 15 yılda süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaştık, hasret giderdik. Bugün 5 bine yakın Afrikalı öğrenci ülkemizde eğitim öğretim görüyor.

Salih Müslim'in yakalanması

- Süreci yakından takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımızın müşterek çalışması sürüyor.

Suriye'de ateşkes kararı

- Doğu Guta'daki bu zulmün son bulması yolunda takipçisi olacağız. Bu konuda sayın Putin ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Yine aynı şekilde İran ile bu süreci takip etmeyi sürdüreceğiz.

Süleym Soylu'nun açıklamaları

- Bu konuda söylenenler bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. İçişleri bakanımız ile ben dün akşam görüştüm. Bu trollerin yapmış olduğu açıklamalardaki hiçbir şey söz konusu değildir. Arkadaşımızın istifiası söz konusu değildir. Bunlar trol ahlaksızlığıdır.