Erdoğan: Şu an Münbiç’teyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, El Bab operasyonu sonrası hedef olarak gösterdiği Menbiç’le ilgili konuştu ve “Şu an Münbiç’teyiz. Koalisyon güçleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. ABD ve Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Diyoruz ki, buralarda tehdit devam ettiği sürece bizim çekilmemiz mümkün değil” dedi.

"Münbiç'e yaklaşmış durumdayız"

Erdoğan, dün Habertürk’te katıldığı canlı yayın programında “Münbiç’e yaklaşmış durumdayız” demişti.

"Münbiç operasyonu başladı"

Erdoğan, 13 Mart’ta A Haber ve ATV’nin ortak yayınına konuk olduğu sırada Anadolu Ajansı’nın (AA) PYD’nin Menbiç’te yönetim ilan ettiğine ilişkin olan haberine ilişkin olarak “Bunların hepsi hikâye. Bunlar blöf yapıyorlar. Orada özerklik ilanı filan. Daha önce Kuzey Suriye’de özerklik ilan etmişti, ne oldu? Buralarda Türkiye’nin onayı olmadan adım atamazlar” demişti.

Erdoğan, PYD’nin psikolojik bir ortam yaratarak özerklik ilan etme gayreti içerisinde olduğunu söylerken Menbiç kenarında bazı köylerin alındığını söylemişti.

Erdoğan, “Menbiç operasyonu başladı ve yürüyor diyebilir miyiz?” sorusuna “Tabii” yanıtını vermişti.