Erdoğan: Şu an cezaevlerinde binlerce kişi var, biz aldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Yakınları ve Gaziler Programı'nda konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun havalimanından "kaçtığı" iddiasını yenilerken "kontrollü darbe" ve "darbe girişimini karartma" söylemlerini eleştirdi. Erdoğan, "Şu anda cezaevinde binlerce kişi var. Bunları yürütme organı olarak alan kim, sen misin? Biz aldık. Şu anda bunlar yargıda mı, yargılanıyorlar. Akıbetleri ne olacak? Yargı karar verecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun 7 Ağustos 2016’da Yenikapı’da yapılan 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katıldığını hatırlattı ve “Ey Kılıçdaroğlu, Yenikapı’ya geldiğinde böyle konuşmuyordun” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kuru kuruya toprak vatan olmaz. O arazidir. Eğer o arazi üzerinde şehit kanları akıtılmışsa onunla yoğrulmuşsa o vatandır. Şehitlerimiz ayrıca istikbalimizin d e ebedi sembolleridir. Dünyada 78 şehitliği olan bir ülkeyiz.

Birileri şimdi diyor ya ne işiniz var Suriye'de anladın mı ne işimizin olduğunu? Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız. Biz her bir şehitliğimizi o topraklara vurulmuş mühürlerimiz olarak görüyoruz. Bu sebeple onların aziz hatıralarına yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sahip çıkıyoruz.

Büyük milletlerin imtihanı da çetin olur. Ciddi kararlar, büyük bedeller ödemeyi gerektirir. Biz, Anadolu'nun kapılarını açtığımız 1071'de, çok büyük bir karar verdik. Aynı şekilde 1453 yılında, İstanbul'u fethettiğimizde yine böyle bir karar verdik. Birileri, 1453 yılında İstanbul'u kaybetmenin acısını, yüzyıllardır unutamadı. Birileri, Balkanlar'a, Kuzey Afrika'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e damgamızı vurmamızın kızgınlığından bir türlü kurtulamadı. Asırlardır bu cennet toprakları kaybetmenin üzüntüsüyle yaşıyorlar. Bunun bedelini de milletimize ödetmek istiyorlar.

Bugüne kadar onların acısını azaltmak, milletimizin ve devletimizin kendilerine olan şükran borcunu ifa etmek için birçok düzenlemeyi uygulamaya koyduk. Şehit yakını ve gazilerimizin tam 45 ana başlık altına toplanmış hakları bulunuyor. Güncel ihtiyaçlar belirdikçe gazi ve şehitlerimizin taleplerine göre yeni çalışmaları, düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah bu konuda her zaman sizlerin yanında olmaya, yükünüze omuz vermeye devam edeceğiz.

Pensilvanya'dan talimat alanlar değil, aklını kiraya verenler değil, Hakka kul olanlar galip geldi.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

15 Temmuz gecesi size çağrıyı yaptığımda meydanlara dökülün dediğimde siz Türkiye'nin dört bir yanının meydanlarını doldurdunuz. Genç yaşlı demeden kadın erkek demeden o meydanları doldurdunuz. Ve Yeşilköy Havalimanı'na indiğimde birileri bana Kılıçdaroğlu'nun oraya geldiğini söyledi. Şaşırdım 'Bir darbe girişimi olursa tankların önünde duran ilk kişi ben olurum diyen biridir o dedim' yok yok gitti dediler. Işıklı araçlara Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiş. Oteller de kapalıymış o yüzden Belediye Başkanı'nın evine gitmiş. Hani tankların önüne önce ben çıkardım diyordun? Madem ki diyor Cumhurbaşkanı geliyor beni haberdar etseydi gelirdim diyor. Ben tüm halkımı çağırdım, herkes meydana indi kendisi nerede? İşte Tankların üzerine yürüyenler burada kendisi nerede?

"Nene hatunlar bitmez bu ülkede"

Ankara Gölbaşı Özel Harekat'ta 56 aslanımızı kaybettik. Ama o şehitlerimizin arasında bir Kübra'mız var, Sevda'mız var, Demet'imiz var, Cennet'imiz var. Sivil şehitlerimiz arasında Seher'imiz var, Sevgi'miz var. İstanbul'da bir Türkan kardeşimiz evladımız var. Yıldız Gürsoy'umuz var. Şimdi ben ne diyorum bu ülkede Nene Hatun'lar bitmez. Onlar bitmediği sürece de bu ülkeye kimse ket vuramaz.

"Pazar günü kırılma noktası"

Pazar günü bunun bir kırılma noktasıdır. Pazar günü milletimiz 15 Temmuz'un adeta bedelini ödetecektir. Bir tarafta Kandil var hayır diyor, İmralı hayır diyor, Pensilvanya hayır diyor. Kişi sevdikleri ile beraberdir. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Mesele burada kimse bunu sağa sola çekmesin. Kim kiminle yürüyorsa onunla beraberdir.