Erdoğan: STAR Rafinerisi, Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen STAR Rafinerisi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor" dedi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen 'STAR Rafinerisi'nin açılışı için resmi tören yapıldı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratların katıldığı açılış töreni İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi.

Tesiste 1100 kişinin görev yapacağını söyleyen Erdoğan, "Konteyner limanı ve petrokimya tesisleri ile yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. İstihdam boyutuyla da önemli olan bu tesiste bin 100 kişi görev yapacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

— Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1.5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

— Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz.

— Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldubittiler gibi başarısızlığa mahkum girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu tür dayatmalara karşı cevabımızı hem sahada hem diplomatik alanda en güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz.

— Uluslararası toplumun Karabağ meselesi başta olmak üzere dünyada ortaya çıkan haksızlıklara 'dur' demesini bekliyoruz.