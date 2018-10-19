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Erdoğan: STAR Rafineri ile ilişkilerimizin ekonomik boyutu da güçleniyor (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV VE DEMİRÖREN SOHBET ETTİ İzmir'in Aliağa ilçesinde, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından kurulan 'STAR Rafineri'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşk

19 Ekim 2018 21:38

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV VE DEMİRÖREN SOHBET ETTİ
İzmir\'in Aliağa ilçesinde, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR\'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından kurulan \'STAR Rafineri\'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören selamlaşıp, bir süre sohbet etti.
Törenin ardından, Erdoğan ve Aliyev yaklaşık 1,5 saat ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşme ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve tesislerden ayrıldı.

Taylan YILDIRIM- Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)

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