Erdoğan: SSK'yı yönetemeyen Kılıçdaroğlu Türkiye'yi nasıl yönetecek?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ'nin toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalarda, "Dış politika CHP Genel Başkanı’nın boyunu aşacak bir meseledir. Bu iç politikada varlık gösteremeyen dış politikada hiç varlık gösteremez. SSK’yı yönetemeyenlerin kalkıp da Türkiye’yi yönetmesi mümkün olabilir mi? " diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Başbakan'ın açıklamalarından satır arası başlıklar şöyle:

Dış politika CHP Genel Başkanı’nın boyunu aşacak bir meseledir. Bu iç politikada varlık gösteremeyen dış politikada hiç varlık gösteremez. SSK’yı yönetemeyenlerin kalkıp da Türkiye’yi yönetmesi mümkün olabilir mi? Bu iş tutarlılık, kararlılık işidir. Biz bu beyefendinin genel müdürlüğünde SSK’da çektiklerimizi biliriz. Hastane kapılarında çektiğimiz çileleri biliriz. Sen bunu yönetemedin. Şimdi Türkiye’yi yönetecekler.

Bunların geçmişinde nasıl ekmek, gaz, yağ kuyrukları varsa bundan sonra da aynısı olacak. Biz dünyanın her ülkesiyle, her lideriyle diplomasi kuralları içinde irtibat kurarız. Ama kendi halkının kanını akıtan zalimlere karşı da hiç çekinmeden doğruyu söyleriz. Ecdadımızdan böyle gördük. Biz bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz, istikrar istiyoruz.

Bölgede istikrar

Bütün çabamız, bütün gayretimiz bölgemizde istikrarı temsil etmektir. Bu bölge ne kadar huzur içinde olursa, Türkiye de o kadar huzur içinde olur.

Biz bir yanda ülkemizi büyütüyoruz, bir yanda bölgemizde ve dünyada barışın mücadelesini vermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde pazartesi günü demokrasi paketini açıklayacak, 76 milyonun tamamını memnun eden bir sürece start vereceğiz. Biz ilklerin iktidarıyız, hükümetimizi kurarken ne söz verdiysek o sözleri tek tek yerine getirecek, Türkiye’yi çok daha ileri demokratik standartlarla buluşturacağız. 11 yıl boyunca her reform senaryosunda karşımıza komşu senaryolarıyla çıkanlar, şimdiden kara propagandaya başladılar. Biz sizin emanetinizi taşıyor, sizin verdiğiniz yetkiyle hareket ediyor, size hizmet üretiyoruz.

Demokrasi alanında, hak ve özgürlükler alanında benim kardeşimin neye ihtiyacı varsa, şartlar oluştukça, imkanlar geliştikçe onu teslim ediyoruz. Yıllarca benim başörtülü bacılarımı üniversiteye sokmadılar. Bunun arkasında kimlerin olduğunu biliyorsunuz, üniversiteye girmek için yasal düzenleme yaptık bu CHP Anayasa Mahkemesi’ne götürdü.