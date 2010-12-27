-ERDOĞAN: SPOR KARDEŞLİKTİR İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor futbol takımının son oynadığı maçta ortaya konulan tabloların, Rize'ye yakışan tablolar olmadığını belirterek, ''Bunlar üzüntü verici hadiseler, bu tür hadiselere de biz asla yer vermemeliyiz, müsaade etmemeliyiz. Çünkü biz biliyoruz ki spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir. Bizim bu centilmenlik, kardeşlik ve barış ruhuna gölge düşmemesi lazım'' dedi. Erdoğan, Sheraton Oteli'nde düzenlenen Çaykur Rizespor Gecesi'nde yaptığı konuşmada, Bank Asya 1'inci Lig'de başarılı bir sezon geçiren kulübü kutlayarak, Süper Lig yolculuğunda başarılar diledi. Başbakan Erdoğan, ''Gönül birinci yarıyı birkaç puan önde bitirmeyi arzu ediyordu ama maalesef bazı talihsizlikler... Şu anda averajla ikinci sıradayız, dilerim ki ikinci yarıda bu telafi edilir'' dedi. TBMM'deki bütçe görüşmelerinin kapanışı nedeniyle geciktiğini ifade eden ve konuklardan ''özrünün kabulünü'' isteyen Erdoğan, ''Temelleri 1919 yılında atılan Rizespor'un yerinin Süper Lig olduğunu, oynadığımız futbol ve kazandığımız başarılarla herkese göstermeliyiz '' diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Son maçta maalesef ortaya konulan tablolar, Rize'ye yakışan tablolar değildi, bunun olmasını istemeyiz. Bunlar üzüntü verici hadiseler. Bu tür hadiselere de biz asla yer vermemeliyiz, müsaade etmemeliyiz. Çünkü biz biliyoruz ki spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir. Bizim bu centilmenlik, kardeşlik ve barış ruhuna gölge düşmemesi lazım. Rize'nin tribünlerinde holiganlar olmamalı. Rize'nin tribünlerinde barış mesajı verenler olmalı. Rize'ye gelen, 'nasıl insanlar, nasıl bir ev sahipliği' bunu görmeli ve o şekilde dönmeli.'' Futbolun galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik olmak üzere üç neticesinin bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Hepsi olabilir, deplasmanda da içeride de. Bunu bilerek bu yola devam etmemiz lazım. Zaten Rizeliye de Karadenizliye de Türk insanına da yakışan budur. Ben inanıyorum ki Rizeliler de bunu, bundan sonraki süreçte ortaya koyacaklardır. Çalışkanlıklarıyla, üretkenlikleriyle ortaya koyacaklardır. Özellikle zekaları ve kadirşinas tavırlarıyla bunu ortaya koyacaklardır. Bütün Türkiye'ye örnek olacaklarına inanıyorum. Bu akşam burada bir araya gelişimiz, bunun bir sıçraması olacaktır.'' Rizespor'un, ''Atmacalığını rakip takım oyuncuları ve seyircilerine karşı değil, futbolcularının mücadele gücünü ateşlemek için kullanan'' bir takım olduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, ''15 bin 500 kişilik Rizespor Stadı'nı 2009 yılı Ağustosunda hizmete açmıştık. 'Bu stadı sadece spordaki başarılarımızın değil, Rize konukseverliğinin de sembolü haline dönüştürmeden hakkını vermiş olmayız' demiştik. Rizesporumuzun bu sezon kendi evinde, grupta en çok galibiyeti alan takım olma özelliği var. İnşallah ikinci yarıda bir yandan bu unvanını sürdüreceğine, öte yandan deplasmanda da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum'' diye konuştu.