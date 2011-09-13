-Erdoğan: ''Spor daima kazanacak'' İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kimlerin kürsüye çıkacağını, madalyaların kimlerin boynuna takılacağını kestirmenin mümkün olmadığını belirterek, ''Ama en büyük kazananı şimdiden biliyoruz; müsabakalar nasıl neticelenirse neticelensin, spor daima kazanacak. Sporun kazanması barışın kazanması demektir, dostluğun, kardeşliğin kazanması demektir. Sporun kazanması en son tahlilde insanlığın kazanması demektir'' dedi. Erdoğan, 2011 Dünya Güreş Şampiyonasının Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sporun vesile olduğu bütün uluslararası organizasyonları, farklı coğrafya ve kültürlerden gelen sporcuları bir araya getiren, kaynaştıran ve yakınlaştıran birer barış ve dostluk buluşması olarak gördüklerini dile getirDİ. Erdoğan, bu şampiyonada 106 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun, sporun evrensel değerleri çerçevesinde, centilmence mücadele ederek başarıyı arayacaklarını ve olimpiyatlara katılacaklarını kaydetti. Başbakan Erdoğan, ''Kimler kürsüye çıkacak, madalyalar kimlerin boynuna takılacak, bunu şu anda kestirmemiz mümkün değil ama en büyük kazananı şimdiden biliyoruz; müsabakalar nasıl neticelenirse neticelensin, spor daima kazanacak. Sporun kazanması barışın kazanması demektir, dostluğun, kardeşliğin kazanması demektir. Sporun kazanması en son tahlilde insanlığın kazanması demektir'' şeklinde konuştu. Yakın zaman önce İstanbul'un, 2020 Olimpiyat Oyunları adaylığını dünya kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, bundan muratlarının, sporun toplumları birbirlerine yakınlaştıran, kültürleri kaynaştıran evrensel misyonuyla, asırlar boyunca bu barış misyonunun sembollerinden biri olmuş İstanbul'u buluşturmak olduğunu kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi: ''İnanıyoruz ki İstanbul'da yakılan Olimpiyat Meşalesi, aydınlığını dünyanın en uzak köşelerine kadar yayacak, ulaştıracaktır. Bugünün toplumları olarak, insanlığın barış ve dostluk içinde bir arada yaşadığı bütün geçmiş tecrübelerden dersler çıkarmaya çok ihtiyacımız var. Birbirimizi bilmeye, tanımaya, anlamaya ihtiyacımız var. Sadece hak ederek kazananların başarıya ulaşmış sayılacağını yeni baştan öğrenmeye ihtiyacımız var. Olimpik ruhu, sportmenliği, centilmenliği sadece spor sahalarında, minderlerde, kortlarda değil hayatın her alanında bir insanlık ideali olarak yaşatmaya ihtiyacımız var. Tarih bu bilinci edinmemize, sporsa yaşatmamıza zemin hazırlayacaktır. Bu anlamda İstanbul, tarihle sporun buluştuğu bir sembol şehir olsun, buradan dünyaya barış ve dostluk esintileri ulaştırsın istiyoruz. Bunun için burada olmaktan, beraber olmaktan, sporla olmaktan heyecanlıyız.'' Erdoğan, burada bulunmaktan, sporla olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin son yıllarda hep bunun temellerini attığını belirtti. Şampiyonanın yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonunun bu yatırımların en önemlilerinden olduğunu, bunu daha bir çok yatırımın takip edeceğini anlatan Erdoğan, şampiyonada gençleri bulunan 106 ülkenin bayrağını selamladığını söyledi.