Erdoğan: Sonra değelendiriiz

T24



Başbakan’ın sözleri



Sonra da verilebilir

Güner Paşa’nın yanıtı

İlker Paşa’nın sözleri

Erdoğan: İki komutan da güzel konuştu

Erdoğan-Koşaner sohbeti



Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı görevini dün Orgeneral Işık Koşaner’e devretti.Tören başlarken merak edilen konulardan biri Başbuğ Paşa’ya, “devlet şeref madalyası” verilip verilmeyeceğiydi. Gün boyu internet sitelerinde Başbuğ için Resmi Gazete’de madalya kararı yayımlanmadığı haberleri yer aldı. Devir teslim töreni bitti ancak Başbuğ’a şeref madalyası verilmedi. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın bugünkü yazısıTörenin resepsiyon bölümünde Başbakan Tayyip Erdoğan’a, madalya konusunu sordum:- Bugün Başbuğ Paşa’ya devlet şeref madalyası verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. İnternet sitelerinde gün boyu bu haber vardı. Başbuğ’a şeref madalyası verilmesi konusunda bir teklifiniz oldu mu?Başbakan Erdoğan, konuyu incelemediğini belirterek yanında oturan yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’e sordu:- Sizin bu konuda bilginiz var mı?Koşaner Paşa ise “Hiç bilgim yok” yanıtını verdi.Başbakan Erdoğan da soruma karşılık olarak şunu söyledi:- Ben konuyu incelemedim. İnternet haberleriyle de bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak madalya konusunun prosedürü neyse ona göre sonra değerlendiririz.Aynı konuyu Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’le de konuştum. Gönül, konuyu Bakanlar Kurulu’na teklif etme konusunda takdirin Başbakan’a ait olduğunu söyledikten sonra şu değerlendirmeyi yaptı:- Madalya konusu bizim yetki alanımızda değil. Teklif Sayın Başbakan’ın takdirinde. Ancak mutlaka emekli olmadan önce verilir diye de bir kural yok. Sonradan da değerlendirilebilir.Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner’e de bu konuda bilgisi olup olmadığını sorduğumda benzeri bir karşılık verdi:- Şu ana kadar bize intikal eden bir bilgi olmadı. Bildiğim kadarıyla mutlaka bugün verilir diye bir kural yok. Sonradan da olabilir. Bizim bilgimiz dışında.Genelkurmay Başkanlığı görevini devreden Başbuğ ise konuyla ilgili değildi. Gazetecilerle sohbetinde konuşmasında dikkat çektiği hususlara yoğunlaşmıştı. İlker Paşa, madalya konusu sorulunca, “Beni ilgilendiren bir konu değil. Şimdilik onu düşünmüyorum” demekle yetindi.Başbuğ Paşa da Koşaner Paşa da Türkiye’nin bugün karşılaştığı ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlara ilişkin önemli konuşmalar yaptılar. Gerek Başbuğ gerek Koşaner, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yürütülen psikolojik harekâta dikkat çektiler. Koşaner Paşa sert, keskin sayılabilecek bir konuşma yaptı. TSK’nın üniter devlet, laik devlet ve ulus devlet konusunda taraf olduğunu ve olmaya devam edeceğini birkaç kez vurguladı. TSK’nın her zaman değişime ve gelişime açık olduğunu ancak “Türkiye Cumhuriyeti’nin, bazılarının istediği gibi değiştirilmeyeceğini” üzerine basarak ifade etti.Resepsiyon sırasında Başbakan Erdoğan’a “Koşaner’in konuşmasını nasıl buldunuz?” sorusunu yönelttiğimizde “İki komutan da çok güzel konuştu” yanıtını verdi.Resepsiyonun başlangıcında Başbakan Erdoğan’a, Başbuğ Paşa eşlik etti. Bir süre birlikte oturup sohbet ettiler. Yeni Genelkurmay Başkanı Koşaner de sohbete sonradan katıldı. Koşaner’in gelmesinden sonra Başbuğ Paşa yerini yeni Genelkurmay Başkanı‘na vererek, gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başladı.Yalnız kalan Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Koşaner, yarım saatten fazla baş başa sohbet ettiler. Başbakan’la Genelkurmay Başkanı ilk ikili görüşmelerini böylece resepsiyonda yapmış oldular.Başbakan Erdoğan resepsiyondan İlker Paşa’yla öpüşerek ve kucaklaşarak ayrıldı. Başbakan Erdoğan’ı yeni Genelkurmay Başkanı Koşaner kapıya kadar uğurladı.