Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Boğaziçi Zirvesi'ne video konferansla bağlanan Erdoğan, "2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız senede ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerdendir." dedi.

"311 milyar liralık kaynakla vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk.

311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık. Geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktır.

Türkiye, Çin’den sonra ikinci sırada yer almıştır. Bu bağlamda BM Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi’nin açıklayacağı sürdürülebilir kalkınma amaçları, Türkiye yatırımcı haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız.Bu süreçte yatırımların miktarı kadar elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız.

Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen bir yatırım eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları insanlık için önemli imkânlar sunuyor. Covid-19 salgınıyla birlikte etki yatırımının daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Biz de etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz."