Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar" dedi.

Erdoğan, ”Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar"

"Buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın Engelliler Haftası'nı tebrik ediyorum. Hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarıları ile hepimize örnek oluyorlar. Son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar.

Spor, insan ve toplum sağlığı kadar engelli vatandaşlarımızın hayata aktif katılımlarını sağlayan çok önemli bir faaliyet alanıdır. Bilimsel çalışmalar, sporun engelli bireyler üzerinde fiziki ve psikolojik bakımdan olumlu etkilerinin olduğunu ispat ediyor. Ancak Türkiye’de çok uzun yıllar engelli kardeşlerimiz ya ihmal edilmiş ya da önyargıların, kalıplaşmış düşüncelerin kurbanı olmuşlardır.

Engellilerimize gerekli imkanların sunulmadığı gibi sürekli yapamazsınız, başaramazsınız diyerek özgüvenleri törpülenmiştir. 2002 yılında ülkeyi yönetme görevini üstlendiğimizde diğer pek çok alanda olduğu gibi engellilerimizle ilgili de çok ciddi sıkıntılar vardı.

Engelli kardeşlerimizin sorumluluğu çok büyük ölçüde ailelerin uhdesine bırakılmış bir durumdaydı. Engelli vatandaşlarımızın hayata katılmalarını teşvik edecek, bütüncül bir şekilde engellilerimizin meselelerini ele alacak, sorunlarına çözüm üretecek bir irade, vizyon maalesef mevcut değildi. Son 20 yılda attığımız adımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan bu tabloyu biz kökten değiştirdik.

Bunu kökten değiştirerek, engellilerimizin sorununu çözmek, ailelerin sıkıntısını hafifletmek, engelli kardeşlerimizin de bu ülkenin eşit vatandaşı olduğunu hissettirmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik.

2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adım attık.

Bununla kalmadık, 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile daha da ileriye giderek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. Evde bakım desteği, yardımı, umut evleri gibi özgün uygulamaları biz hayata geçirdik.

Okula gidemeyen çocukları için evleri ve hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz. 453 bin toplam özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibariyle 638'e ulaştı. Biz sizi yalnız bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız.

Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide göğüslerini gere gere 'Ben de varım' diyor. Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun pek çok alanında adeta destan yazıyorlar. Türkiye, 2000 Sydney Paralimpik Oyunları'na sadece bir sporcu ile katılmıştır. 20 sene sonra Tokyo Paralimpik oyunlarına 87 sporcu ile katıldık, toplam 15 madalya ile ülkemize döndük. Engelli sporcu sayısı 2021 itibariyle 45 bin 441'e çıktı. Bakanlığımıza bağlı tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Sporcu sayısı ve kazanılan madalya sayısıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyorum. "