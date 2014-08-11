'Erdoğan son ana kadar temkinliydi, AKP barajı az farkla geçmekten buruk'

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları kesinleşmeden önce AKP ve CHP’nin Ankara’daki merkez binalarında yaşananları aktardı. Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuçlar kesinleşene kadar temkinli davrandığını belirten Çakırözer, CHP’de özeleştiri yapılmadığını söyledi.

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Çakırözer, 13 parti ile birlikte ortak aday olarak eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu gösteren CHP’nin özeleştiri yapmadığını anlattı. Çakırözer, ana muhalefet partisinin İhsanoğlu’nun yüzde 38,5 oranında aldığı oydan memnuniyet duyduğunu belirtti.

‘AKP’de burukluk var’

CNN Türk ekranlarında konuşan Çakırözer, seçimi yüzde 51,7 oranıyla kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ın olağanüstü kongreye kadar başında olması beklenilen AKP’nin binasında “burukluk olduğunu” söyledi. Çakırözer, AKP’lilerin seçim sonucu olarak yüzde 55 ve yukarısını beklediklerini, dolayısıyla alınan oy miktarını düşük bulduklarını açıkladı.

2015 genel seçimi ve başkanlık

AKP Genel Merkezi’nde 2015 genel seçimlerinin konuşulmaya başlandığını belirten Çakırözer, “AKP’lilerin 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan oy miktarını genel seçimde de elde ederlerse anayasayı değiştireceklerini ve başkanlık sistemini getireceklerini söylemekten çekinmediklerini” aktardı.

Utku Çakırözer, izlenimlerini anlatırken “Tayyip Erdoğan’ın seçim sonuçları kesinleşmeden AKP’li yöneticilerin açıklama yapmasına izin vermediği” bilgisini paylaştı. Daha önceki seçimlerde AKP Merkez Binası’nın bahçesinde projektör ile sonuçların yansıtıldığını hatırlatan Ankara Temsilcisi Çakırözer, Köşk seçimlerinde bu sistemin kurulmadığından da yola çıkarak Erdoğan’ın temkinli davrandığını söyledi.