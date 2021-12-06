Erdoğan'dan asgari ücret sorusuna yanıt: En uygununu masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz, sadece işçi kesiminin değil işverenin de memnun olması lazım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin soruya, "En uygununu masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz, sadece işçi kesiminin değil işverenin de memnun olması lazım" yanıtını verdi.

Erdoğan Katar ziyareti öncesi açıklama yaptı. Erdoğan, " İkili ve heyetler arası olmak üzere inanıyorum ki son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla yemeğimiz olacak, yarın da yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı yapacağız. Toplantımızda heyetler arası görüşmelerimiz olacak ve en geniş manada toplantımızı gerçekleştireceğiz. Türk - Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü sözkonusu. Bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle orada bir arada olacağız." dedi.

"Katar'la dayanışmamızı yeni anlaşmalarla daha da perçinleyeceğiz"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Katar'la bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. İşbirliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık. Yarınki 7. toplantı ile yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz. Ortak gündemimizde yer alan bölgesel konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Kuvvet komutanlığımızda görev yapan Mehmetçiklerle ve komutanlarla hasbihal edeceğim.

Türkiye ile Katar olarak önümüze çıkan badireleri iki dost olarak aşmayı başardık. Ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda kazan-kazan temelinde ortaklığımızı güçlendirdik. Siirt'te açtığımız çinko tesisi bunun en son örneklerinden birisidir. Toplam 7500 insanımıza Siirt'te istihdam sağlanacak. Terörün karanlık gölgesi kalktıkça bu tür yatırımlar artacaktır. Bunların asıl rahatsızlığı Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım çekmesidir. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla iş birliği yapanların Katarlı kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımlarına yönelik hazımsızlıklarının sebebi budur Yabancı ülke büyükelçiliklerine yazılan şikayet mektuplarında hep bunun işaretlerine şahit oluyoruz. Gelecekte de sermaye ve yatırım düşmanı bu mandacılara rağmen ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Körfezdeki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

"Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimizi çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız"

Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan birlikteliğimizi çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Buna rağmen bu ilişkileri devam ettirmekte kararlıyız. Katar'a yönelik konulan ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Körfez ülkeleri arasında dayanışma tesis edildi. Nasip olursa Şubat ayı çinde geniş bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Ekonomik ilişkilerde atılan adımları daha da etraflıca ele almak suretiyle, bu konuda gerek Türkiye'de gerekse BAE'de yapılan ve yapılacak yatırımlarla bunu perçinleyeceğiz. Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar bunun nişanesidir. Rakamlar ufak rakamlar değil. Ciddi yatırımlarla bunu sürdürüyoruz. Türk işadamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlardır. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarındadır.

"Taliban yönetimi Afganistan’da havalimanın Katar-Türkiye iş birliğiyle yönetilmesini teklif ediyorlar"

Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Bu ziyarette kendileri özellikle de gerek kadınların sosyal hayattaki yeriyle alakalı, gerek çocukların eğitim -öğretimiyle alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz ki bu sözler tutulur. Bu sözleri tutmak suretiyle de Taliban yönetimi Afganistan’ın dünya ile bütünleşmesi istikametinde adımlar atar. Şu anda bizim de Katar’la olan dayanışmamızda özellikle Taliban yönetimi Afganistan’da havalimanın Katar-Türkiye iş birliğiyle yönetilmesini teklif ediyorlar. Bizler de bunu gündemimize aldık. Bunlarla ilgili görüşmelerimizi Katar’la da yürütüyoruz. Fakat tabii az önce söylediğim gibi özellikle kadın, çocukların eğitimi, sosyal hayattaki yerleri hassasiyetlerimizin arasındadır.

Asgari ücret

Şu anda sayın bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi, gerek işveren kesimiyle görüşmeleri yapacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir, bunları bir görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en uygununu masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat,büyüme… Bizim burada işçinin emeğine, işverenin de yatırım gücüne ihtiyacımız var.

"Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil"

Sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek karar vereceğiz. Bu kararla beraber de inşallah yolumuza devam edeceğiz. Şu anda Ticaret Bakanımız da burada. Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Şu anda cezai müeyyide çok düşük. Mehmet Bey’e de söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyediyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkarılım ondan sonra yapabiliyorsa yapsın stokçuluk. Bu işin başka çıkar yolu yok, bedelini ağır ödeyecekler.

"Vatandaşımıza hele hele gıdada bu zulmü yapanlar buyur yoluna devam et diyemeyiz"

Vatandaşımıza hele hele gıdada bu zulmü yapanlar buyur yoluna devam et diyemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli adımları atacağız. Bundan sonraki süreçte bu konuda güvenlik güçlerimizle, MİT bu operasyonları sürdürdüyse aynı şekilde bu operasyonlarımıza devam edeceğiz. Buradan taviz vermemiz mümkün değil. Her ne kadar Bay Kemal fırsat bulur da göreve gelirse Kandil’i onların başına yıkmayı vaat ediyorsa, yapacağı herhangi bir şey söz konusu değil. Bir taraftan terör örgütünün temsilcileriyle yürüyüşler yapacaksın, öbür taraftan terörist başının alkışını alacaksınız. Kandil’den Bay Kemal’e selam verecek terörist başı. Ondan sonra da Kandil’i yakıp yıkmaktan bahsedecek. Bunlara güven olmaz. Şehitlerimiz var bu şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam

Güney Kıbrıs’ta camilerimize yönelik biliyorsunuz bir operasyon yapıldı. Güney Kıbrıs’taki operasyon karşılıksız kalmayacak. Bununla ilgili parti sözcümüz Ömer Bey’in net açıklamaları var. Biz de gerek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey’in yapmış olduğu açıklamayla birlikte biz de Güney Kıbrıs’a şunu söylüyoruz “Mabetlerimizin üzerinde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz”