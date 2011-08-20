Erdoğan Somali'yi BM'ye anlatacak

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının tamamını bu konunun oluşturacağını söyledi.







Başbakan Erdoğan, Somali ziyaretinin hemen ardından Somali mesaisine devam ediyor. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı değerlendirme toplantısında konuştu.

Pekçok ülkenin güvenlik gerekçesiyle yardımlarda tereddüt gösterdiği Somali'ye, Türkiye'nin elini uzattığını söyleyen Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda bu konu üzerinde duracağını söyledi.

Başbakan Erdoğan, Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde, Somali'ye yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Somali'nin bütününü kucaklamak, bütününe hizmetleri götürmek durumunda olduklarını ifade eden Erdoğan, altyapı, üstyapı, gıda, ilaç, giyim, halkın kendi kendine yetebilmesi ve eğitimin altını çizdi.

BM'de konu Somali

Hükümet olarak tüm yardımların eksiksiz ve süratli bir şekilde Somali halkına ulaşması için gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Birçok ülke güvenlik gerekçeleriyle Somali'ye gitmek ve orada yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte tereddüt gösterirken, bizler Türkiye olarak aktif bir şekilde Somali'nin yanında olduk. Resmi ve gönüllü kuruluşlarımız her türlü zorluğa göğüs gererek, orada arazide çok anlamlı bir görev ifa ediyorlar.

Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye'nin gerek hükümeti, gerek yardım kuruluşlarıyla seferber olduğunu tüm dünyaya göstermiş olduk. İstiyoruz ki, dünya kamuoyunun dikkati ve ilgisi de Somali'de yaşanan insanlık dramının üzerinde olsun. Eylül ayındaki BM Genel Kurulunda da konuşmamın gündemini tamamıyla bu oluşturacak.''



Yardımlar hedefler

Erdoğan'ın açıklamalarından:

— "Bugüne kadar Somali'ye 150 ton gıda, yaklaşık 2 milyon lira değerinde sağlık ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri gönderildi.

— Somali'nin insanlığın merhametine, dünyanın şefkat eline ihtiyacı var. Somali'nin acilen büyük çaplı insani yardıma olan ihtiyacı içerisinde inanıyorum ki Türkiye'nin konumu ve yeri çok çok farklı olacaktır.

— Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Kızılay, TİKA'nın tüm yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin gönüllü seferberliğiyle yardım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

— Somalililerin daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak için Kızılay bir çadırkent kurdu ve bunun kapasitesi 2 bin çadıra çıkarılacak.



- Sağlık Bakanlığı hayati öneme sahip tam teşekküllü bir sahra hastanesi kurdu, ikincisi kurulma aşamasında ve bölgeye 6 tane sahra hastanesi kurulacak.



- Deniz Feneri ve Kimse Yok Mu dernekleriyle İHH İnsani Yardım Vakfı da hastaneleriyle hizmet veriyor. Yeryüzü Doktorları Derneği de orada.



- Somali'nin içinde yaşadığı güvenlik sorunu ile iç barışın temini noktasındaki sıkıntılar birinci derecede önem arz ediyor. Bunun için Dışişleri Bakanlığını devreye sokmak suretiyle bu konuda yoğunlaşıyoruz, yoğunlaşacağız. İnşallah bu barışın temini noktasındaki samimi gayretlerimizin neticesini alacağımızı umuyoruz. Bu güven ortamını tesis etmedikçe buradaki sıkıntılar, üzülerek söylüyorum bundan sonra da devam edecektir."





