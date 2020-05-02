"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" imzasıyla bu kez Somali'ye solunum cihazı yardımı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından Somali'ye gönderilen solunum cihazlarının görsellerini paylaşarak, "Milli teknoloji hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak" notunu düştü.

Daha önce İtalya ve ispanya'ya gönderilen yardım kolilerinin üzerindeki "Türkiye Cumhuriyeti" yerine "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" yazması eleştiri konusu olmuştu. Somali'ye gönderilen yardım kolileri de "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" ile gönderildi. Kolilerin üzerinde Mevlana'ya ait, Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü not düşüldü.

"Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir" diyen Erdoğan, "Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" ifadelerini kullandı.