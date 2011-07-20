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ERDOĞAN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A)

20 Temmuz 2011 20:14

-ERDOĞAN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki temasları kapsamında, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve beraberindeki parti yetkilileri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Başbakan Erdoğan görüşmelere ilişkin açıklama yapmazken, siyasiler değerlendirme yaptı. CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, genelde Kıbrıs sorunu ve ülkenin içinde bulunduğu sorunlar konusunda Erdoğan'la görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, ''Birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi, ülkemizin içinde bulunduğu sorunları aşmada neler yapmamız gerektiğini karşılıklı görüştük ve bundan böyle birbirimize düşüncelerimizi daha sık aktarma konusunda bir öngörü ortaya çıktı'' dedi. Yorgancıoğlu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile de bundan sonra daha sık görüşmeleri olacağını ifade etti. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da görüşmede, Başbakan Erdoğan'a ağırlıklı olarak, ''iç konularda neler olup bittiği, sıkıntıların neler olduğu ve nerelerden kaynaklandığı'' konularında görüşlerini aktardıklarını belirtti. Başbakan Erdoğan'dan ileriki tarihlerde randevu talep ettiklerini ifade eden Serdar Denktaş, bu görüşmenin olması halinde, görüşlerini daha ayrıntılı anlatma fırsatı bulacaklarını kaydetti. TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, görüşmede, Başbakan Erdoğan'a ''toplumsal varoluş mitinglerinde açıkladıkları mektuplar, Maraş açılımı, toplumsal varoluş bildirgesi ve umut projesinden'' oluşan bir dosya sunduklarını söyledi. Başbakan Erdoğan, siyasilerle görüşmesinin ardından, Lefkoşa Merit Otel'de KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün verdiği yemeğe katıldı. Erdoğan, yemeğin ardından, otelde, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerden, Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Başkanı Turgay Avcı ve yeni kurulan Demokrasi ve Güven Partisi Genel Başkanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerini kabul edecek.

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