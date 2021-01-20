Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler" diye konuştu. "Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak milli iradenin üstünlüğünü takdim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık" diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye artık ülkenin yönetimi teslim edilemez" diye konuştu.

Erdoğan, partisinin il kongrelerine canlı yayınla bağlanarak açıklamalarda bulundu. "Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz" diyen Erdoğan, "Bizimle rekabet edecek birileri varsa onlarla her türlü yarışmaya hazırız" dedi.

Bir kez daha CHP'ye yüklenen Erdoğan, "Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve iftiraların ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, ahlaksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye'nin gelişmesi için yeni başlangıçların heyecanlarını ve sevincini yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında her gün yeni projelerin temeli atılıyor veya açılışı gerçekleştiriliyor. Çünkü Türkiye'nin kuru gürültülere sahte heyecanlara değil böyle gerçek icraatlara ihtiyacı var" diye konuştu.

Öte yandan Erdoğan, "Aşılanan vatandaşlarımızın sayısında an itibariyle 1 milyonu aştık" açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Siyasette hizmet bir bayrak yarışı gibidir."

"Unvanı olun veya olmasın herkesin davamıza yapacağı bir katkısı mutlaka vardır. Teşkilatlarda görev alacak arkadaşlarımdan bu büyük potansiyeli harekete geçirecek engin gönüllülüğü göstermelerini istiyoruz. Sahada ülkemizdeki her bir bireyin desteğini alabilecek seviyeye ulaşmalıyız. Türkiye'yi yeniden eski kriz, kaos ve baskı günlerine döndürme hesapları yapanlara meydanı asla bırakmayacağız."

"Dört bir yandan işgale uğramış ordusu ve meclisi dağıtılmış Anadolu'da yakılan ve zafere ulaşan istiklal ateşinden canı yananların hâlâ aynı hayalin peşinde olduğunu biliyoruz. Çok partili siyasi hayatla beraber ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hâlâ özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. Nihayet AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatıp kulaklarını tıkayanları da biliyoruz. AK Parti'nin bugün 379 ilçenin 1389 belediyesinin 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımlarının izi olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanların izi olduğunu da biliyoruz."

"Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarla elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığının sebebi işte budur. Milletten demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin eskiden olduğu gibi gaspla kendilerine takdimini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar daha çok beklerler. Yakın tarihimizin en köklü yönetim reformunu yaparak milli iradenin üstünlüğünü takdim ederek inşallah bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayan hiç kimseye artık ülkenin yönetimi teslim edilemez. "

"Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Bizimle rekabet edecek birileri varsa onlarla her türlü yarışmaya hazırız."

"Milletimize saygımız gereği yalanlarını ve iftiraların ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, ahlaksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimizin ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz. Bunları kendi karanlıklarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye'nin gelişmesi için yeni başlangıçların heyecanlarını ve sevincini yaşamaya devam edeceğiz. Mesela bu hafta sonu Diyarbakır'da 3 baraj ve bir içme suyu tesisinin açılışını Elazığ'da deprem konutlarının anahtar teslimini yapacağız. Ülkemizin dört bir yanında her gün yeni projelerin temeli atılıyor veya açılışı gerçekleştiriliyor. Çünkü Türkiye'nin kuru gürültülere sahte heyecanlara değil böyle gerçek icraatlara ihtiyacı var. "