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Erdoğan: Sınır ötesi operasyonlardan sadece teröristler bir de bay Kemal bay Muharrem rahatsız olur

"İHA yapılır karşı çıkarsınız, SİHA yapılır karşı çıkarsınız"

12 Haziran 2018 01:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Kuzey Irak'ta Kandil'e yönelik başlatılan operasyona ilişkin olarak, "Bu ülkede sınır ötesi operasyonlardan sadece teröristler rahatsız olur. Bir de bay Kemal bay Muharrem rahatsız olur" dedi.

Bursa'da iftar buluşmasında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Bu ülkede sınır ötesi operasyonlardan sadece teröristler rahatsız olur. Bir de bay Kemal bay Muharrem rahatsız olur. Niye. Biz "Afrin'e gideceğiz" diyoruz onlar "gitmeyin" diyorlar.

- İHA yapılır karşı çıkarsınız, SİHA yapılır karşı çıkarsınız.
Kanal İstanbul'u isteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız.

- Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirip üretime, ihracata, istihdama dönüştüren bir iktidar olduğumuz gibi, aynı zamanda demokrasiyi de gerçek demokrasiye dönüştürerek bu ülkede milli birliği, beraberliği, dayanışmayı biz tesis etti.

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