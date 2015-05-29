Erdoğan: Şimdi çıkmış dağdan birileri konuşuyor; yahu bunlar atesit, bunlar Zerdüşt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da toplu açılış törenine katıldı. Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı, HDP'ye yönelik olarak, "Biz dağlardakilerin verdiği mesajlarla hareket eden bir demokrasiyi tanımıyoruz. Dağdan birileri konuşuyor, İmralı İslam'ı çok iyi bilirmiş, yahu bunlar ateist, zerdüşt" ifadelerini kullandı.

Anamuhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çark etmeye başladı. Seçim günü gelmeden emeklilerle ilgili vaadinden de cayabilir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Şimdi ana muhalefetin lideri çıkmış... Yuhalamayın be. Bu yuhları 10 gün sonra sandığa gömmeye var mısınız?

-Siyasi hayatımız boyunca bizim yerimiz hep milletimizin yanıydı. Biz Selçuklu torunuyuz, Osmanlı torunuyuz. Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsine de hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduk. Aksaray'a bu zamana kadar 4 buçuk katrilyon yatırım yaptık.

'Biz dağlardakilerin verdiği mesajlarla hareket eden bir demokrasiyi tanımıyoruz'





-Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri güzergahında hızlı tren projemiz var. 2019 yılında tamamlanacak. Kardeşlerim ben şu anda sizlerle geçmişe seyahat etmek istiyorum. 12 yıl öncesine bir dönelim. 12 yıl önce nasıl bir Aksaray vardı? bugün nasıl bir Aksaray var?



-Biz dağlardakilerin verdiği mesajlarla hareket eden bir demokrasiyi tanımıyoruz. Dağdan birileri konuşuyor, İmralı İslam'ı çok iyi bilirmiş, yahu bunlar ateist, zerdüşt. Diyanet İşleri Başkanlığı'mız tarafından 10 bin adet Kürtçe Kur'a-ı Kerim bastırıldı. Bunlar değil mi zorunlu din derslerini kaldıracağız diyenler. Kürt kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Takvadadır.



-Anamuhalafetin başındaki isim imam hatipleri kapatacağız diyor. 1+8+4'ü biz daha önce gördük. Bu imam hatiplerin orta kısmının kapatılması demek. 4 evladım da İmam Hatip mezunu ama kızlarım bu ülkede üniversite okuyamadı. Kızlarım yurtdışında üniversite okudu. Oradakiler bana sordu Sizin ülkeniz müslüman değil mi? Nasıl başörtüsüyle üniversite okuyamaz dediler. İşte o an hançer saplandı göğsüme.

'Bunlar milleti cahil yerine koymaya alışmışlar. Bidon kafalı diyorlar'





-Gittiği her yerde taşeronu kaldıracağım diyor. Maden kaldıracaksın sizin belediyelerden başlayalım. Asgari ücretle ilgili çark etmeye başladı. Seçim günü gelmeden emeklilerle ilgili vaadinden de cayabilir. Bu millet MHP'ye DSP'ye ve ANAP'a görev vermedi mi? Niye 3,5 yılda bırakıp kaçtılar. Bunlara 5 koyun verin güdemezler. Bunlar milleti cahil yerine koymaya alışmışlar. Bidon kafalı diyorlar. Artık bunları bu millete yutturamayacaklar.

Ana muhalefetin lideri yüzyılın projesi dedi. Sürekli görüşüyoruz bize destek veriyor dediği ekonomi bakanı bile beğenmemiş bu projeyi. Ana muhalefetin başındaki imam hatipleri kapatacağız dedi. Fakat Kayseri’ye gitti, dedi ki ben böyle bir şey demedim. Halbuki seçim beyannamesinde var. Seçim günü gelmeden emeklilerle ilgili vaadinden cayabilir.

-Yeni Türkiye'nin kurucu meclisi inşallah 7 Haziran'da belli olacak. 7 Haziran'da eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında tercih yapılacak. Nerede kan varsa orada bunlar var. 6-7 Ekim olaylarında insanları bunlar sokağa çağırdı. Yasin Börü'yü şehit edenlerin bu ülkede demokrasiden bahsetme hakkı var mı?

'Mısır’da darbecileri desteklemeyi, İsrail’e göz kırpmayı dış politika diye sunuyorlar'

-Doğan medyası ve bazı uluslararası medya kuruluşları bu çatının pazarlamasını yapıyor. Ne vaat ediyorlar, imam hatipe kilit vurmayı, muhalif basını susturmayı, iş adamlarının mal varlığına el koymayı. Bir de biz zaten üniversite harçlarını kaldırmışız, diyorlar ki biz harçları kaldıracağız. Ve var olan bakanlıkları kuracağız diyorlar. Bak baskı yapma, baskı yapma, baskı yapma bırak. Hür iradesini herkes kullansın. Ben de onları selamlıyorum. KPSS yolsuzluğuyla milletin evlatlarının geleceğini çalmış şantajcı montajcı ihanet şebekesinin sırtını sıvazlıyorlar.

-Mısır’da darbecileri desteklemeyi, İsrail’e göz kırpmayı dış politika diye sunuyorlar. Şimdi bak bütün bunlar hep bu arada oluyor. Ne olursa olsun şunu bilmemiz lazım hangisi bu milletin faydasına olacak işler? Zaten bunların böyle bir derdi yok.