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Erdoğan Silopi'yi ziyaret etti; askerlerle iftar yaptı

Erdoğan’ın ziyaretine Hulusi Akar da katıldı

Fotoğraf: Arşiv

26 Haziran 2016 00:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Silopi'de 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi eşlik etti.

Komutanlık ziyaretinde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yemekhaneye geçip askerlerle birlikte iftar yaptı.

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