"Erdoğan sıkıntıda, ekonomi danışmanlarını değiştirecek"

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanlarından dolayı "sıkıntıda" olduğunu iddia etti. Takan, "Yeni bir ekonomi danışmanları kadrolaşmasına gidecekmiş. Kulağıma hazırlıkları fısıldayan saray danışmanı, "ekonomi başta olmak üzere diğer ekiplerde de metal yorgunluğu değişiklikleri olacak. Sizin meslekten bazı isimler de saraya yerleşmek için yoğun mesai veriyor' dedi" diye yazdı.

Ahmet Takan'ın "Sarayda çok şiddetli kavga var" başlığıyla yayımlanan (7 Eylül 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz hain darbe girişiminin baş organizatörlerinden gösterilen Mehmet Dişli'nin ağabeyi AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin saraya ekonomi alanında başdanışman olması da öyle tesadüfi değil. Hele "sus payı" gibi de hiç gözükmüyor. Baskın/erken seçim hazırlıkları ile pek yakından alakalı bir fotoğraf veriyor. Sarayda yoğunlaşan söylentilere göre; çok yakında başdanışman, danışman ve bürokratik kadrolarda önemli değişiklikler olacak. Erdoğan, ekonomi danışmanlarından çok sıkıntılıymış ve yeni bir ekonomi danışmanları kadrolaşmasına gidecekmiş. Kulağıma hazırlıkları fısıldayan saray danışmanı, "ekonomi başta olmak üzere diğer ekiplerde de metal yorgunluğu değişiklikleri olacak. Sizin meslekten bazı isimler de saraya yerleşmek için yoğun mesai veriyor" dedi.