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Erdoğan, Şeyh Al Sani ile görüşmek için Katar'a gidiyor: İki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirilecek

02 Temmuz 2020 12:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı’na geldi.

Erdoğan bugün Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak. Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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