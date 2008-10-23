Erdoğan: Sevinme sırası ihracatçıda

Kurdaki artışı değerlendiren Başbakan Erdoğan, “Kurda yaşanan artış ihracatçı lehinde bir gelişme oldu; biraz da onlar sevinsin. Dalgalı kurdan taviz vermeyiz. Şu andaki faizin de sanal olduğuna inanıyorum” dedi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, piyasalarda yaşanan dalgalanmayı değerlendirdi. “TOKİ olmasaydı Türkiye de krizden vurgun yerdi” diyen bu yıl büyüme ile ilgili sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Erdoğan, “Bu yıl büyüme yüzde 4 olabilir. Büyüme hızının yüzde 5’in altına düşmemesi gerekiyor. Türkiye’nin büyüme noktasında düşük büyüme oranlarını kimse tavsiye etmesin” dedi.



Kurda artışı değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: “Bizler sabit kur politikasını belirlemiş bir iktidar değiliz; dalgalı kuru benimsedik. Dere yatağında akar. Bu işi zorlarsanız, bir taşkınla o yaptığınız zorlamalar alır hepsini götürür. Sabit kur, sanal engellemeler koyma sürecidir. Ama dalgalı kurda ne yapar yapar, dere yatağını bulur. İhracatçı lehinde bir gelişme oldu. Bazı ihracatçılara baktık ki keyifler yerinde, ithalatçılar da sıkıntılı. Dedik biraz da o sevinsin. Yine dalgalı kurdayız, buradan taviz vermeyiz.”



“Şu andaki faizin sanal olduğuna inanıyorum” diyen Erdoğan, faizin düşmesinden yana olduğunu, borçlanmada yüksek faizle para satın alınmasıyla ülkenin yükünün de arttığına dikkat çekti.



Başbakan Erdoğan, mevduat güvencesine ilişkin olarak şöyle konuştu: “Mevduat garantisi konusunda, milletin nasıl söğüşlendiğini düşündüğümüz için onu 50 bin YTL’ye çıkarmıştık. Şu anda 50 bin YTL’nin altında olan mevduatın oranı yüzde 45 düzeyinde. Birçok bankacı sınırsız mevduat güvencesi çok yanlış olur diyor; ben de aynı fikirdeyim. ‘Türkiye bir sıkıntıya mı gidiyor’ anlayışı doğacaktır. Herkes işini sağlama alsın.”

