Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da G20 Zirvesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Zirve'ye gelmesiyle ilgili Hamburg Eyalet Parlamentosu Sol Parti Meclis Grup Eş Başkanı Cansu Özdemir konuştu. Erdoğan'ın Almanya'da hoş karşılanmayacağını belirten Özdemir, "G20 zirvesine belki de en çok tepki ile karşılaşan devlet başkanı olacak" ifadesini kullandı.

BirGün Gazetesi'nden Süheyla Kaplan'a konuşan Özdemir, G20 zirvesi öncesindeki gelişmeler ile ilgili soruları yanıtladı.

- G20 zirvesi hareketli geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Alman ve dünya kamuoyunun da ilgi noktasını oluşturuyor. Erdogan'ı neler bekliyor?

Erdoğan’ı diger devletlerin başkanları 'zor, güvenilir olmayan ve sevilmeyen bir partner' olarak dile getirdi. G20’yi protesto edecek olan gruplar baştan beri, muhalefeti, gazetecileri cezaevine atan, Türkiye’yi diktatörlüğe çeviren bir despotun hoş gelmediğini ve bu şehirde yerinin olmadığını açık açık dile getirdiler. Erdoğan sevgi gösterisi ile karşılanacağını düşünüyorsa çok yanılıyor. G20 zirvesine belki de en çok tepki ile karşılaşan devlet başkanı olacak.

- G20 zirvesinde neler konuşulacak? Küresel kriz, artan milliyetcilik, mülteciler sorunu, köktendincilik ve terör gibi mekanizmalarına karşı G20 zirvesi amacına ulaşır mı?

Bu yılki G20 zirvesinde ekonomi, zorunlu göç, kadın ve sağlık gündemde olacak. Biz, Sol Parti olarak G20’yi meşrulastırılmış bir oluşum olarak değerlendirmiyoruz. Bu oluşumda dünyanın en güçlü 20 ülkesi yer alıyor ve bir dünya hükümeti gibi siyaset yapıyor. Barışı konuşuyorlar fakat savaşı yürütüyorlar. Zorunlu göçü tartışıyorlar, fakat zorunlu göç onların ekonomi ve savaş politikasından kaynaklanıyor. Afrika’yı tartışırken, Afrikalı ülkeler masada yer almıyor. Kararların alınacağı bir yer var, o da 192 ülkenin eşit bir şekilde yer aldığı Birleşmiş Milletler'dir.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveden sonra Almanya'da konuşma yapmak istiyor ve yer bulamıyor. Erdoğan’ın Almanya’da konuşma yapmak istemesini nasıl karşılıyorsunuz?

Erdoğan’ın konuşma yapmak istemesini bir provokasyon ve güç gösterisi olarak algılıyorum. Toplantıya katılmadan önce, Trump, Putin ve Merkel gibi devlet başkanlarına, Almanya’daki kitlesel gücünü ve ne çok desteklendiğini göstermek istiyor. Yer bulacağını pek zannetmiyorum. Bulsa bile,bu hükümet ve muhalefet tarafından hoş karşılanmayacaktır. Almanya’da istenmemesine rağmen, kendisini zorla dayatan ilk ve son devlet başkanı olarak tarihe geçecektir dünyada.

- G20 zirvesinde birçok sol grup, Alman solcuları, Kürtler vs gösteriye hazırlanıyor. Hamburg'u ne bekliyor?

Şu an 2 ve 8 Temmuz arası 28 protesto eylemi için çağrı var. Bu eylemlere yüz bine yakın katılımcı bekleniyor. Hamburg dışında ve Hamburg’da bulunan birçok örgütler ve insanlar da katılacak. Renkli, yaratıcı ve geniş katılımlı eylemler bekliyoruz.

- Erdoğan'ın ABD tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan koruma ekiplerini getirmek isteme düşüncesini nasıl yorumluyorsunuz? Biliyoruz ki, Almanya buna izin vermedi.

Birincisi, Erdoğan provokasyon yaratmaya çalışıyor. İkincisi bu koruma ekiplerinin şiddete eğilimli olduklarını bildiği için izin verilmedi.

- Yabancı güvenlik görevlilerine silah taşıma izni verildi, bunun ne gibi tehlikeleri olabilir?

Hamburg polisi, Erdoğan’ın korumalarının halka saldırmamasını bir güvenlik sorunu olarak ele alıyor. Bu sorun ciddiye alınıyor diyebiliriz, fakat hepimiz farkındayız durumun. Rezillik çıkarmak, gövde gösterisi yapmak, protestocuları susturmak için, her türlü müdahalede bulunabilir. Fakat şunu da iyi bilmeli, bıçak kemiğe dayandı ve Washington’da uyguladığı vahşeti Hamburg'ta kolay kolay uygulayamaz. Uyguladığı anda, on binlerce insan tepkisini göstermek için sokağa çıkar ve dayanışma mesajını net verir.