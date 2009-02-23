'Erdoğan sessiz medya istiyor'

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Doğan Yayın Holding'e verilen vergi cezasının ardından ilk kez konuştu.



Wall Street Journal'a açıklamalarda bulunan Doğan, Başbakan Erdoğan'ı eleştirileri susturmak ve sessiz bir Türkiye yaratmak istemekle suçladı. Doğan, Andrew Higgins imzalı röportajda, "herşeyin temeli siyasi" ifadesini kullandı.



Vergi kaçakçılığı suçlamalarını reddeden Doğan, verilen cezaya da itiraz edeceklerini belirtti.



Öte yandan gazete, Doğan'a ait medya grubuna verilen cezanın, Başbakan Erdoğan'ın gerçeği yansıtmadığını iddia ettiği ve kızgın açıklamalar yaptığı yolsuzluk haberlerinin hemen arkasından geldiğine de dikkat çekti.



Önceleri başta AB olmak üzere AKP'nin birçok politikasını desteklediğini anlatan Doğan, ancak Erdoğan'ın Türkiye'yi daha açık ve daha hoşgörülü yapacak politikalardan uzaklaşarak değiştiğini kaydetti.



Özgür medyayı kabul edemiyor



Doğan, "Sayın Erdoğan demokrasiyi kullanarak iktidar oldu. O demokrasinin bir ürünü ancak demokrasiyi sadece kendisi için kabul ediyor. Özgür medya gibi demokrasinin farklı taraflarını kabul edemiyor" dedi.



Hükümet ile ilişkilerin, 2008 yılı başında Başbakan Erdoğan'ın oğlu ile diğer oğlunun eşinin iş ilişkileri nedeniyle haber yapılmasının ardından bozulmaya başladığını belirten Doğan sonra da Almanya'daki Deniz Feneri davasının ortaya çıktığını kaydetti.



Aydın Doğan, "Erdoğan bizi susturmak istedi. Ancak biz sessiz kalmayı reddettik. Daha sonra da hükümet ile ilişkiler kontrol dışına çıktı" dedi.



İşlerimiz bürokrasiye takılıyor



Doğan, Erdoğan'ın medyayı boykot çağırısının tirajları olumlu etkilediğini ancak bu öfke nedeniyle grup şirketlerinden bazıları üzerine 'çarpı işareti' koyulduğunu ve iş yapmalarının zorlaştırıldığını söyledi. Doğan, "Bütün işlerimiz bürokrasiye takılıyor ve projeler gecikiyor" dedi.

