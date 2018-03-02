Erdoğan “Ses çıkmadı” demişti; Saadet Partisi'nden AKP'ye: Şu an gündemimizde ittifak yok

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 cumhurbaşkanlığı sçeimelri için ittifakın konuşulduğu görüşme sonrasında, "İttifak kelimesi geçti de, seçim zamanı olmadığı için ben dedim ki 'Şu an ittifak bizim gündemimizde yok" şeklinde çaıklama yaptı. Saadet Partisi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak geri dönüş alamadıklarını ifade eden Erdoğan, "Henüz maalesef bir ses çıkmadı" demişti.

Cumhuriyet'te eyr alan habere göre, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından Mustafa Şentop açıklama yapmadı. üç saat süren görüşmenin ardından Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Her konuya da girdik. İttifak kelimesi geçti de, seçim zamanı olmadığı için ben dedim ki ‘Şu an ittifak bizim gündemimizde yok.’ Size söylediklerimi aynen ona söyledim, ağırlıklı olarak Türkiye’nin genel meseleleri ile ilgili görüşlerimizi aktardık kendisine. Bizim görüşme yapmayacağımız bir parti olmaz, herkesle görüşürüz” açıkalmasında bulundu.

Saadet Partisi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak geri dönüş alamadıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim kapımız kapanmış değil, yasal olarak kapanmayana dek. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Ben görüşmeyi yaptım, hatta Sayın Şentop’u da tekrar gönderdim. Ama oradan henüz maalesef bir ses çıkmadı. Önümüzde daha vakit var. Muhataplarımızdan karşılık gelmesi halinde onu da değerlendiririz. Biz bütünleşelim istiyoruz" diye konuşmuştu.



