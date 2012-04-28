Erdoğan: Senin yaptığın akıllı işi mi?

Erdoğan, Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde rekortmen dalgıç Ercümen ve şarkıcı Sertap Erener’i ağırladı. Muhabet sırasında Ercümen’in bir sonraki rekor denemesini duyan Erdoğan’ın “Senin yaptığın akıllı işi mi?” şeklinde espiri yaptığı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan bugün Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde rekortmen dalgıç Şahika Ercümen ve ünlü şarkıcı Sertap Erener’i kabul etti.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Şahika Ercümen ve Sertap Erener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’a rekor dalışında çıkardığı 70 metre plakasını hediye eden Şahika Ercümen, Erdoğan’dan yeni rekorlar için destek sözü aldığını ifade etti.

Görüşme sırasında ilginç bir diyalog da yaşandı.

Ercümen, bir sonraki rekor denemesinin 100 metre dalışı olduğunu duyan Erdoğan’ın şaşırdığını ve “Senin yaptığın akıllı işi mi? Daha derine dalma, sağlığına dikkat et” şeklinde espiri yaptığını anlattı.