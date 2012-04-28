T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Senin yaptığın akıllı işi mi?

Başbakan'ın ofisinde ağırladığı dalgıç Şahika Encümen'e 'senin yaptığın akıllı işi mi' diye sordu

28 Nisan 2012 12:07

Erdoğan, Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde rekortmen dalgıç Ercümen ve şarkıcı Sertap Erener’i ağırladı. Muhabet sırasında Ercümen’in bir sonraki rekor denemesini duyan Erdoğan’ın “Senin yaptığın akıllı işi mi?” şeklinde espiri yaptığı öğrenildi.

Başbakan Erdoğan bugün Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde rekortmen dalgıç Şahika Ercümen ve ünlü şarkıcı Sertap Erener’i kabul etti.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Şahika Ercümen ve Sertap Erener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’a rekor dalışında çıkardığı 70 metre plakasını hediye eden Şahika Ercümen, Erdoğan’dan yeni rekorlar için destek sözü aldığını ifade etti.

Görüşme sırasında ilginç bir diyalog da yaşandı.

Ercümen, bir sonraki rekor denemesinin 100 metre dalışı olduğunu duyan Erdoğan’ın şaşırdığını ve “Senin yaptığın akıllı işi mi? Daha derine dalma, sağlığına dikkat et” şeklinde espiri yaptığını anlattı.

ETİKETLER

erdoğanŞahika ErcümenSertap Erener

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24