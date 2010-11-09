-ERDOĞAN, SENATÖR KERRY'İ KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör John Kerry'i kabul etti. Başbakanlık resmi konutunda yapılan ve 2 saat süren görüşme planlanandan 1 saat uzun sürdü. Senatör Kerry, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bölge turu çerçevesinde Türkiye'de olduğunu söyleyerek, Başbakan Erdoğan ile Türkiye-İsrail ilişkileri ve İran'ın nükleer programı gibi çeşitli konulara ilişkin görüş alış verişinde bulunduklarını kaydetti.