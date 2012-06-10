Erdoğan: Sen daha evlenmedin mi?

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar ve dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak ile operasyonu yapan ekibi ziyaret etti.

Eşi Emine Erdoğan ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden Erdoğan'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok girişi önünde Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Özlenen Özkan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan ile yüz nakli yapılan Uğur Acar karşıladı.

Hastane girişinde Uğur Acar ile sohbet eden Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, ''Uğur Acar'ın yüzünü nasıl buldunuz?'' sorusunu, ''Benim nasıl bulduğum değil, kendisinin nasıl bulduğu önemli. Uğur kendisini çok iyi hissediyor. Ameliyat başarılı geçmiş. Bu da bizi mutlu ediyor'' dedi.

Başbakan Erdoğan'ın Uğur Acar'a ''Hanım burada mı?'' diye sorması üzerine Acar, evli olmadığını söyledi. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan, nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'a ''Bu evlenmemiş miydi daha?'' dedi.

Prof. Dr. Ömer Özkan da, Uğur Acar'ın henüz 20 yaşında olduğunu, ama bir gün evleneceğini söyledi.

Öte yandan Başbakan Erdoğan, Prof. Dr. Ömer Özkan'dan hastanelerinde Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Özkan, bu ameliyatın sadece bir yüz nakli ameliyatı olmadığını, göz kanalları, burun içi, göz kapakları, kulak ve saç naklinin de birlikte yapıldığını söyledi.

Başbakan Erdoğan daha sonra Uğur Acar ve Turan Çolak'ın ailelerinin ekonomik durumu hakkında bilgi alıp yetkililere ekonomik durumlarının düzeltilmesi için talimat verdi.

Turan Çolak'ı hastanede ziyaret eden Başbakan Erdoğan ile sohbet eden Çolak, ''Daha önceki hayatım bir hayat değilmiş. Hayatım şimdi başlıyor. Bana bu fırsatı sunan rektör ve Ömer hocamıza şükran borçluyum'' dedi.

Başbakan Erdoğan da Rektör İsrafil Kurtcehpe'yi başarılarından dolayı tebrik, ''Üniversitelerimiz artık olaylarla, skandallarla değil, bilimsel başarılarla gündeme geliyor. Dünya çapında göğsümüzü kabartan bilimsel ve tıbbi başarılara imza atıyorsunuz. Size her türlü desteği vermeye hazırız. Başarılarınızın devamını diyoruz'' dediği öğrenildi.