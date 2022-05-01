Erdoğan - Selman görüşmesi: Rai al-Youm gazetesi, Erdoğan'ın 'partisini iktidarda tutmak için' tavizler verdiğini yazdı

Yazıda, Ukrayna savaşının Türkiye'deki ekonomik krizi derinleştirmesi ihtimali dile getiriliyor ve "Erdoğan'ın politikalarını belirleyen yeni pusula bu. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi partisini iktidarda tutmak için tavizler veriyor" deniliyor.
'Duruşu ona, milyarlara mal oldu.'
Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov'un ziyarete ilişkin analiz yazısında ise Prens Selman'ın ödül kazanmış biri gibi göründüğü belirtiliyor.
Erdoğan'ın son üç senede Veliaht'ı uluslararası alanda "utandırmak" için hiçbir fırsatı kaçırmadığını söyleyen Chulov, konuştuğu Suudi yetkililerin zafer kazanmış gibi olduklarını yazdı.
Gazeteciye konuşan bir yetkili, "Onun (Erdoğan) bize, bizim ona olandan daha fazla ihtiyacımız var ve bize gelen de o. Duruşu ona, milyarlara mal oldu. Yapılacak herhangi bir ticaret bizim şartlarımızla olacak." dedi.
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