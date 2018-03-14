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Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Oyuncu Şekerci hakkında 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyordu

14 Mart 2018 15:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde kendisini sosyal medya adresi Twitter’da yaptığı paylaşımlarla 'Yüzüklerin Efendisi' filminin kötü karakteri 'Saruman’a benzeterek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti.

İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan oyuncu Selin Şekerci ile şikâyetinden vazgeçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı katılmadı. Şekerci’nin avukatı Nail Gönenli, müvekkilinin iş nedeniyle şehir dışında olduğunu söyledi. 

Duruşmada hâkim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından şikâyetin geri alındığına dair dilekçe verildiğini söyledi.

"İfade vermesi gerekir"

Hâkimin, usul gereği Selin Şekerci’nin ifade vermesi gerektiğini hatırlatması üzerine Şekerci’nin avukatı Gönenli, suçlamanın “kamu görevlisine hakaret” olduğunu belirterek, “Şikâyetten vazgeçilmiştir” dedi.

Selin Şekerci’nin mazeretini kabul eden mahkeme, ifadesinin alınması için bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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