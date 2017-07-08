Erdoğan: Selahattin Demirtaş, 53 Kürt kardeşimi öldürten bir teröristtir!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 aydır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş için “Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir” diye konuştu.

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan bir gazetecinin “Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak?” sorusunu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

“Teröristleri cezaevlerinden bırakma yetkisi bizim değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır. 'Bizim arkamızda PKK var, PYD var, YPG var' gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız gözümüz üstündedir.”

HDP’den tepki

HDP, Erdoğan’ın sözlerine basın açıklamasıyla tepki gösterdi. “Selahattin Demirtaş terörist değil, HDP'nin Eş Genel Başkanı ve milyonların iradesidir. Milletvekilidir. Cumhurbaşkanlığı'na aday olmuş onurlu bir kişidir” ifadelerinin yer aldığı basın açıklaması şöyle:

“Almanya'da Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, Hamburg kentinde yaptığı açıklamada Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş için "O bir teröristtir" diyebilmiştir.

1. Selahattin Demirtaş terörist değil, HDP'nin Eş Genel Başkanı ve milyonların iradesidir. Milletvekilidir. Cumhurbaşkanlığı'na aday olmuş onurlu bir kişidir. Mücadelesi ve fikirleriyle Türkiye'de yaşayan halkların gönlünde ve zihninde yer etmiş, umut olmuş bir insandır ve siyasetçidir.



2. Erdoğan bu ifadesiyle sürmekte olan davalara ve yargıya açıkça müdahale etmekte, karar dikte etmekte, karar yazdırmaktadır. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'ni açıkça tehdit etmektedir.

3. Tüm bunların yanı sıra, Erdoğan'ın Demirtaş için terörist demesinden tam bir cümle önce "Türkiye bir hukuk devletidir", bir dakika sonra ise "Bizde yargı bağımsızdır" demesi ibretliktir ve yalandır.

4. Bir Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde konuşması asla kabul edilebilir değildir. Erdoğan'ın bu ifadesini en sert biçimde kınıyoruz, protesto ediyoruz. Tarih kimin terörist olduğunu gösterecektir.

5. AKP Genel Başkanı'nın haddini bilmez bu sözlerinin hesabını siyaseten ve uluslararası hukuk alanında soracağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”